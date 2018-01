«Star Wars» mest sett i 2017 – men norsk film på annenplass

Kun gigantfilmen «The Last Jedi» slo norske «Askeladden» når det gjelder kinobesøk i Norge i fjor.

Ferske tall fra Film & Kino viser at Mikkel Brænne Sandemoses bidrag til filmatiserte folkeeventyr, «Askeladden – I Dovregubbens hall», er den klart best besøkte norske filmen i norske kinosaler i 2017.

Filmen hadde premiere i september og fikk ganske lunken mottakelse fra kritikerne. I VG fikk «Askeladden» 3 på terningen, og anmelderen skrev at den var et «Glanset eventyr som sliter med å engasjere». Publikum strømmet likevel til kinoene, og besøket endte på 354.034.

– Jeg er veldig fornøyd med at filmen har truffet så godt i målgruppen, og med så mange fantastiske tilbakemeldinger fra publikum er det veldig gøy å starte på oppfølgeren kommende sommer, sier Sandemose til VG.

Nylig ble det klart at «Star Wars: The Last Jedi» var den mest sette filmen i USA i fjor, og Norge følger i samme spor. 401.636 billetter er løst inn til det siste kapittelet i stjernesagaen, som hadde premiere så sent som 13. desember.

På tredjeplass i Norge finner vi «Skjønnheten og udyret». Den ble sett av 349.392. Videre på topp-5 finner vi «Grusomme meg 3» (322.628) og «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge» (316.113).

Mens kinoåret 2016 var det beste for norsk film siden 1975, er det nedgang for 2017. I fjor hadde de tre best besøkte norske filmene solgt 1.648.173 billetter totalt. I år er samlet tall for de tre beste 776.408.

– Det karakteristiske for 2017 er at de helt store norske publikumssuksessene uteble, sier Guttorm Petterson, direktør i Film & Kino.

Kinoåret totalt oppsummerer han som «normalt godt», på gjennomsnittet de siste årene med rundt 11,8 millioner besøk. Besøket for norske filmer til sammen var 2.123.323 og markedsandelen 18 prosent i fjor. I 2016 var markedsandelen for norske filmer 23,9 prosent.

«Snømannen»-opptur



«Snømannen», den mest universalt slaktede filmen i 2017, har bitt bra fra seg på kino, og landet på 217.004 solgte billetter. Det er noen tusen foran den norske filmen som har gjort det nest best i år, «Den 12. mann» med premiere 25. desember. 213.368 har så langt rukket å løse billett til Harald Zwarts film om den norske motstandshelten.

Blant de norske filmene ligger «Dyrene i Hakkebakkeskogen» på tredjeplass med 209.006 billetter, «Ekspedisjon Knerten» ble nummer fire med 146.249 og «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» på femte med 141.532 besøkende.

Norsk topp-10 preges av flest barne- og ungdomsfilmer, med unntak av «Den 12. mann», Iram Haqs festivalsuksess «Hva vil folk si» (107.908) og Joachim Triers kritikerroste «Thelma» (63.008).

Karpe Diem-filmen «Adjø Montebello», regissert av Thea Hvistendahl, har kommet med blant de 15 best besøkte norske filmene i fjor. Musikkfilmen ble sett av 52.152, til tross for at den kun ble satt opp fire dager.

«Vaiana» (298.201), «Fast & Furious 8» (285.088), «The Boss Baby» (278.181), «Fifty Shades Darker» (245.449) og «IT» (240.042) har 6. – 10.-plassen for totalbesøk i fjor.