Spillefilmdebutant Jonas Matzow Gulbrandsen: – Det har vært veldig hardt!

De bodde i campingvogn bak et grisefjøs, fridde til kommunestyrer og slepte med seg sauekadavre for å få laget sin første spillefilm sammen. Etter 13 år er brødrene Jonas og Marius Matzow Gulbrandsen klare med «Skyggenes dal».

Jonas (34) Matzow Gulbrandsen fra Grovika i Kristiansand er regissør. Broren Marius (42) er filmfotograf. De har tidligere laget flere kortfilmer sammen, men fredag kommer deres første langfilm på kino. Og veien til langfilm har vært nettopp - lang:

– Selve ideen kom i 2004, men så kom utviklingen, forteller Jonas til VG.

Begge brødrene har utdannelse fra den nasjonale filmskolen i Łódź i Polen. Etter at Jonas var ferdig i 2012, begynte han å jobbe konkret med «Skyggenes dal». I starten oppsøkte han faktisk ordførere i småkommuner på Sør-Vestlandet i jakten på finansiering.

– Da var vi på null, og reiste rundt til ordførere i kommuner som kunne gi kanskje 10 eller 15.000 hver. Da var vi ganske desperate, medgir Jonas, og fortsetter:

– Jeg husker jeg pitchet prosjektet foran hele bystyret i Kvinesdal. Der ville ett parti gi en større sum penger, men det var rett før lokalvalget og så vippet makten.

UT I NATUREN: Adam Ekeli som Aslak i «Skyggenes dal». Foto: Per Heimly , Film Farms

Samlet døde sauer

«Skyggenes dal»

* Skrevet av Jonas Matzow Gulbrandsen og Clement Truffeau * Med Adam Ekeli, Kathrine Fagerland, Jørgen Langhelle og John Olav Nilsen. * Regissert av Jonas med Marius Matzow Gulbrandsen på foto. * Musikk av Kieślowski-samarbeidspartner Zbigniew Preisner * Spilt inn i Vest-Agder og Rogaland * Kinopremiere 20. oktober

De kan le av det nå, men å få finansiering har tidvis vært et slit, og har ført dem i ganske spesielle situasjoner:

– Helt i begynnelsen skulle vi lage et eksempel på hva vi hadde lyst til å lage, for å søke om penger. Da måtte vi rundt og samle døde sauer. Så fant vi en skrott som hadde ligget ute i to uker, og den måtte vi dra etter oss, og magen … forteller Marius.

– Og hele tingen eksploderte nærmest! Alt for kunsten! Fortsetter Jonas.

– Det skjedde flere ganger, røper en humrende fotograf.

– Men hvor finner man saueskrotter?

– Vi dro til bøndene. Sauene dør veldig lett. Om de faller på ryggen og ikke kommer seg opp, så dør de, sier Jonas.

– Da blir de levert inn eller lagt et sted til de blir hentet av Helsetilsynet, utdyper Marius.

SAUEDØDEN: Aslak og kameraten Lasse opplever at flere sauer blir funnet døde. Foto: Marius Matzow Gulbrandsen , Film Farms

Bodde bak et grisefjøs

«Skyggenes dal» handler altså ikke om døde sauer. Filmen er et mystisk drama i gotisk stil, og følger en 6-årig gutts opplevelser. Når flere sauer blir funnet døde, hevder kameraten hans at det er en varulv som står bak. Flere omstendigheter fører Aslak ut i skogen for å utforske hva som har skjedd. Hva som skjer i hans hode og hva som virkelig utfolder seg, har regissøren vært opptatt av å la være tvetydig.

Innspillingen startet i 2015 og foregikk flere perioder i to år – etter at Matzow Gulbrandsen-brødrene hadde gjort grundig, og delvis illeluktende, forarbeid:

– Det er teamwork hele veien. Vi reiste rundt og fant alle locationene sammen. Marius kjørte, og så satt jeg og kikket. Vi kjørte i hver eneste krik og krok fra Lista og nesten opp til Haugesund. Så havnet vi på Figgjo, forteller Jonas.

– Da fikk vi oss campingvogn og bodde på location bak et grisefjøs, ute i myra. Da storyboardet vi alle scenene: Vi satt og tegnet, scannet det, og sendte det til Russland. Vi måtte gå rundt med mobilen og søke etter wi-fi signaler for å få det til. Så ble det tegnet der og sendt tilbake, forklarer Marius.

AMADAPRIS: Jonas Matzow Gulbrandsen vant Amandapris for kortfilmen «Darek» i 2009. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

– Vi våknet opp med griselukten hver dag, for septiktanken lå rett bak fjøset. Så vi kom skikkelig inn i stemningen på landet mens vi var der! Jonas smiler.

I tre måneder bodde de bak fjøset på Figgjo: fra juli til innspillingstart i oktober.

John Olav Nilsen som skuespiller

Jørgen Langhelle og Kathrine Fagerland er de profesjonelle skuespillerne i filmen, men ellers har Jonas valgt amatørskuespillere – som artist John Olav Nilsen. Han liker troverdigheten amatører tilfører en film. Adam Ekeli heter filmens stjerne: gutten som spiller Aslak.

– Man må ofte caste opptil flere hundre, men vi var veldig heldige. Han var blant de 30 første som kom inn, sier Jonas og fortsetter:

– Typecasting er en kunst i seg selv. Adam er et naturtalent. Man kan egentlig ikke regissere et barn noe særlig, men han er en gutt som har en enorm tilstedeværelse og sterkt intuisjon på det han gjør. Han var avgjørende for at jeg skulle klare å lage filmen. Én ting er at han har tålmodighet, men han har også et fascinerende ansikt og en interessant utstråling.

PÅ SETTET: F.v: B-fotograf Kristoffer Hergum, regissør Jonas og fotograf Marius Matzow Guldbrandsen i diskusjon under innspilling på Lutsi i Rogaland i 2015. Deler av 35mm-kameraet skimtes nederst. Foto: Torstein Lillevik , Stavanger Aftenblad

Med en 6-åring i hovedrollen var det klare grenser for hvor lang arbeidsdag han kunne ha. Men brødrene ga seg ikke der.

– Vi holdt jo på etterpå. Marius og jeg løp rundt og filmet for å få de bildene vi ville ha i skauen. Vi var helt utslitt. Det mest slitsomme var det j… store 35mm-kameraet som vi løp rundt med i skogen, forteller regissøren.

– Det har vært veldig, veldig hardt. Det er fysisk og psykisk krevende når man utvikler denne filmens formspråk, sier han.

– Men det er en del av rusen: Man føler ikke smerte. Man vil bare oppnå målet, tillegger fotografen.

Felles forståelse for angsten

Jonas var aldri i tvil om hvilket format han skulle filme på. Allerede da manuset ble skrevet, bestemte han seg for 35 millimeter til akkurat denne filmen – selv om det er dyrt.

– Jeg er veldig opptatt av estetikk og i filmen er det en organisk estetikk, forklarer han.

HOVEDROLLE: Adam Ekeli som Aslak. Foto: Marius Matzow Gulbrandsen , Film Farms

Vi trenger kanskje ikke legge til at brødrene jobber svært detaljstyrt med hvert bilde. Blant annet plukket de blader av et fem meter høyt tre som kom med i en bilderamme. Fortellermetoden er heller ikke tradisjonell.

– Hvordan er forholdet deres som brødre?

– Det har alltid vært veldig greit, sier Jonas med kjent sørlandsk avmålthet.

– Marius har alltid tatt meg med på alt, på teateret og med sine venner. Det har aldri vært noe krangling mellom oss. Jeg tror det er fordi vi har en felles forståelse av livet og angsten.

– Hva med forholdet deres når dere lager film?

– Det glir i hverandre, og det kan også være utfordrende, for man kjenner på hverandres følelser. Det er en grunn til at jeg ikke er regissør, for å si det sånn, men når Jonas er regissør, kjenner jeg litt på det fordi jeg får høre alt og kjenner på alt, sier Marius.

– Vi passer egentlig veldig godt til de rollene vi har, men det tror jeg henger sammen med våre roller i familien og hvordan vi er som personligheter. Jeg er den aktive mens Marius er mer den passive, tillegger Jonas.

– På grensen til et syndrom

– Men krangler dere aldri?

– Jo! Sier begge.

FELLES FORSTÅELSE AV FILM: Brødrene Matzow Gulbrandsen er ikke polske, men begge elsker polsk melankoli og har gått på skole i Polen. Marius er også gift polsk. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Jeg tror ikke vi blir lei av hverandre, men vi kan bli sure på hverandre når vi har jobbet hele dagen og Marius mener jeg mangler noe - og påpeker det. Og så vet jeg at han har rett. Det er ofte der vi krangler, hevder Jonas.

– Jeg kan bli litt hissig om jeg er på lavt blodsukker. Jeg blir frekk og nebbete og får flakkende blikk. Da bare sier han «gå og spis!» og skygger banen, sier Marius med et smil, og legger til:

– Men vi er veldig enige med film. Det er nesten på grensen til et eller annet syndrom: Det er veldig konsekvent. Alt skal være skapt ut fra naturen. Det er som når jeg lyssetter: Alt skal være ifølge naturens lover, hvis ikke går det ikke. Med det utgangspunktet ser vi alt likt.

Jonas Matzow Gulbrandsen * «Gift med filmen» * Pendler mellom Kristiansand, Oslo og Paris * Medeier i Film Farms som produserer filmen. * Vant Amanda for kortfilmen «Darek» i 2009. Kortfilmen «Everything Will Be OK» har vunnet flere priser nasjonalt og internasjonalt.

– Så når han setter opp et bilde, trenger jeg ikke si noe. Det er et språk vi utforsker og utvikler sammen, sier Jonas.

Brødrene som jobber sammen og tidvis bor sammen, skal nå presentere resultatet av årene med jobbing for resten av Norge.

– Hvordan føles det?

– Deilig! Jeg synes det er deilig å få det avsluttet, sier Marius.

– Det er bare å sende det av gårde og la «Skyggenes dal» få lov til å leve sitt eget liv. For ikke å oppleve posttraumatisk stress, hoppet jeg på et nytt prosjekt med én gang. Det jobber vi på nå begge to, forteller Jonas.

MØRK STEMNING: Aslak i trappen i «Skyggenes dal». Foto: Marius Matzow Gulbrandsen , Film Farms

Premiere i Toronto

Filmen er allerede vist på filmfestivalen i Toronto, der den hadde norsk selskap av Joachim Triers «Thelma», Iram Haqs «Hva vil folk si?» og en kortfilm av Torill Kove.

Marius Matzow Gulbrandsen * Gift, har to døtre * Bor i Kristiansand og er medeier i Film Farms * Fotograf på bl. a. Hisham Zaman-filmene «Vinterland» (2004), «Før snøen faller» (2013) og «Brev til kongen» (2014). * Vant fotoprisen på Tribeca filmfestival i 2013 og Kanonprisen for Beste foto i 2014.

Screen kalte «Skyggenes dal» «En trollbindende norsk gotisk fabel fortalt med visuelt uforglemmelig og slående tonal selvtillit». Hollywood Reporter skrev «Det er ekte selvtillit i filmverket, som skaper en hemmelighetsfull verden som slår over deg, en verden der en gutt går seg vill i egne mareritt og muligens lærer at monsteret alle barn frykter er en kraft som bør beskyttes.»

Det var etter at produsent Alan R. Milligan tok med seg noe av materialet til filmfestivalen Les Arcs i Frankrike, at filmen skjøt fart. Da ble det budkrig mellom flere salgsagenter. Også Norsk Filminstitutt kom på banen, og filmen ble ferdigstilt.

Fredag er det premiere på norske kinoer.

Se også: Kortfilmen «Bawke» fra 2005, der Marius Matzow Gulbrandsen sto for foto: