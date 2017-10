«Snømannen» topper kinolisten

Slakt og lunkne anmeldelser ser ikke ut til å ha avskrekket kinopublikumet i helgen: 83.000 så «Snømannen».

Ferske tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino viser at «Snømannen», som hadde norgespremiere fredag, fikk 83.058 til å løse billett på kinoer landet over i helgen.

Det plasserer filmen på en trygg førsteplass, foran «Askeladden – I Dovregubbens hall» med nær 35.000 og «Blade Runner 2049» med rundt 19.000 besøkende.

Som kjent fikk «Snømannen» tidlig svært lave terningkast fra anmelderne i VG, Adresseavisen og NRK, som alle trillet 2. Deretter har det vært ironisk slakt i Dagens Næringsliv, nok en 2-er fra Dagbladet, men 4-er i Nettavisen og Filmmagasinet.

Mens filmkrikerveteran Per Haddal kritiserte de norske anmelderne som slaktet filmen, har heller ikke de internasjonale anmelderne vært overstrømmende. På anmeldelsesdatabasen Metacritic har «Snømannen» fått 34 av 100 etter 10 anmeldelser. Mens The Guardian er den mest positive med tre av fem stjerner og superlativer som «severdig», er The Telegraph nede på slakt med én av fem. Overskriften der er: «Michael Fassbenders skandi-noir-mareritt er redselsfullt».

Tydeligvis har kombinasjonen av Hollywoodstjerner, Jo Nesbø og norsk natur vært nok til å lokke norske seere til kinosalen så langt. I det amerikanske markedet får «Snømannen» premiere fredag førstkommende.

