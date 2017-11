«Snømannen» takket nei til opptil 10,6 millioner kroner

Produsentene trengte ikke flere innspillingsdager i Norge i 2017. Da falt muligheten for millionsummer i tilbakebetaling bort.

«Snømannen» ble spilt inn blant annet i Oslo, på Rjukan og i Bergen i 2016. Insentivordningen fra Norsk Filminstitutt, som gjør at utenlandske filmproduksjoner kan søke om å få refundert inntil 25 prosent av sine utgifter, var en viktig grunn til at produsentene valgte å spille inn filmen i Norge.

I 2016 offentliggjorde Norsk Filminstitutt at de ville gi et rammetilskudd på maksimalt 40,5 millioner norske kroner i refusjon som en del av insentivordningen. Dette er altså ikke penger som blir utbetalt direkte, men «tilbakebetalt» i etterkant.

Filmen søkte også insentivpenger for 2017, men disse ble aldri utbetalt. Grunnen er at det ikke ble nødvendig med innspilling av flere scener i Norge i år. Det bekrefter Tor Arne Øvrebø, som var linjeprodusent for filmen i Norge:

– Det stemmer, planene endret seg og vi trengte ikke spille inn flere scener i Norge i 2017. Da måtte vi si nei til 10,6 millioner i en mulig senere refusjon.

FIKK INSENTIVER TIL Å KOMME TIL NORGE: Innspilling av storfilmen «Mission Impossible 6» ved Preikestolen i Rogaland. Foto: Marie Von Krogh , VG

Ikke ferdig



Regissør Tomas Alfredson har i et intervju med VG sagt at filmen ikke ble ferdig innspilt på innspillingsdagene i Norge, og at restopptak ble gjort i London i stedet:

– Jeg syntes tidsnøden var vanskelig, og det viste seg også at filmen ikke ble ferdig innspilt da vi var ferdig med hovedinnspillingen, og det var veldig vanskelig å sette sammen filmen da uten å ha alt materialet. Men i en film er det jo mange vanskeligheter som er morsomme, sa han da filmen hadde premiere.

Tilbudet om refusjon blir bekreftet kansellert i en e-post sendt fra Filminstituttet til produsentene 14. juli i år.

– Tilbake i potten



Filmen mottok heller ikke maksbeløpet på 40,5 millioner kroner for 2016.

– Disse pengene går tilbake i potten og deles ut i neste tildelingsrunde, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland ved Filminstituttet.

«Snømannen»-produksjonen endte opp med å motta 37,3 millioner norske kroner i tilskudd, opplyser Tine Fagerheim, produksjonsrådgiver i Filminstituttet.

Det var i mars i fjor det ble kjent at «Snømannen», som én av to internasjonale produksjoner, fikk tildelt insentivpenger fra NFI, etter at tidligere kulturminister Thorild Widvey året før annonserte ordningen. Den andre filmen var «Downsizing», med Matt Damon i hovedrollen. Den har ikke norsk premiere før 18. januar neste år.

I NORGE: «Snømannen» med Michael Fassbender som Harry Hole er blant annet spilt inn i Bergen. Foto: , Universal Pictures

To runder i år



I 2017 har man hatt to tildelingsrunder for insentivpenger fra Norsk Filminstitutt. Grunnen var i følge Helgeland at det var penger igjen i potten etter første runde.

– Vi har i utgangspunktet én søknadsfrist og tildeling tidlig på året, og fordeler da alle tilgjengelige midler dersom det kommer inn kvalifiserte søknader til det. Dersom det er midler igjen etter første runde, utlyser vi en ny frist for de resterende midlene, sier hun.

– I år hadde vi to tildelingsrunder fordi vi til sammen hadde 60,5 millioner tilgjengelig på grunn av udisponerte midler, forklarer Helgeland.

I februar ble syv produksjoner tilbudt til sammen inntil 48,175 millioner kroner, men 10,6 millioner av disse ble videreført da «Snømannen»-produksjonen takket nei. Den største tilskuddsrammen den gang ble gitt TV-serien «Grenseland» på maksimalt 17,5 millioner kroner.

Den siste søknadsrunden hadde frist 14. september. 24,4 millioner kroner ble delt ut, og det var flere profilerte prosjekter som kan få tilbakebetalt penger. Den mye omtalte 22. juli-filmen med tittel «Norway» med Paul Greengrass i registolen kan få 17.125.000 kroner. «Mission Impossible 6», med Tom Cruise, som vi har sett i sving på Preikestolen i høst, ble tilbudt en tilskuddsramme på inntil 6.325.000 kroner.

Beløpet som er foreslått i statsbudsjettet til insentivmidler for 2018 er 57 millioner kroner.