«Snømannen»-regissøren Tomas Alfredson om flere Harry Hole-filmer: – Vi får se

Svenske Tomas Alfredson mener det å lage film fra bok er som å lage maleri av LP-plate. Men han utelukker ikke at det kan bli flere Harry Hole-filmer – bare ikke akkurat nå.

Alfredson er i Norge i forbindelse med norgespremieren på «Snømannen», en regijobb han fikk etter at Martin Scorsese hadde sagt fra seg Jo Nesbø-filmatiseringen. Selv sier Alfredson at han var den fjerde regissøren som var inne i bildet.

Les VGs anmeldelse: – Hva i alle dager skjedde her?

– Hvorfor ville du regissere denne filmen?

– Jo Nesbø skriver bøker som har bakkekontakt. Han gjør sosiale skildringer veldig bra, og på andre siden fins det veldig spektakulære, sjokkerende og brutale innslag i den blandingen. Og den blandingen gjorde det hele interessant, for det ene uten det andre kan bli ganske grått, sier regissøren.

– Hva var dit forhold til Jo Nesbø og Snømannen fra før?

– Jeg hadde ikke noe forhold til det i forkant. Det var en verden jeg fikk erobre da. Jeg kan ikke påstå at jeg er noen spesiell kjenner av krimlitteratur overhodet, sier mannen som har regissert John le Carré-filmatiseringen «Muldvarpen» som fikk tre Oscar-nominasjoner.

PÅ KJENTE TRAKTER: Michael Fassbender som Harry Hole og Rebecca Ferguson som Katrine Bratt på Schrøders. Foto: Universal Pictures Foto:

«Snømannen»-aktuelle Oftebro: – Ikke enig i at filmen er en 2-er

Da han kom inn i prosjektet, skulle «Snømannen» spilles inn i Chicago. Det var Alfredson som insisterte på Skandinavia. Flere navn har vært inne på manussiden. Nå står Hossein Amini («Drive», «Snow White and the Huntsman») og Peter Straughan («Muldvarpen», «Menn som stirrer på geiter») kreditert på Imdb. Søren Sveistrup («Forbrytelsen» og «The Killing») sto der tidligere.

– Hvordan var din prosess med manuset?

– Det har vært ganske mange ulike figurer som har jobbet med manuskriptet. Det er jækla vanskelig å gjøre om en bok til film. Det er et omtrent like langt skritt som å lage maleri av en LP-plate, sier Alfredson og utdyper:

– En bok kan beskrive fantastiske bilder som kan bli helt umulig å realisere eller å få troverdig på film. Det jeg pleier å tenke på, er at man skal overføre en følelse. Jeg har jo laget film av ganske mange litterære verk opp gjennom årene, og da pleier jeg å forsøke å få tak i hvilken følelse det er i verket og hvordan jeg kan gestalte den.

Bakgrunn: Usikkert om Martin Scorsese lager «Snømannen»

STORFILM: Tomas Alfredson (t.h.) sammen med skuespiller Gary Oldman og forfatteren John Le Carré på London-premieren på «Muldvarpen» i september 2011. Foto: Suzanne Plunkett , Reuters

Han understreker at man i prosessen fra bok til film også må kutte for å få plass.

– Man må fortette og være litt effektiv innimellom. Det er også noe en regissør kan være delaktig i under manusprosessen, men det er mange som har vært delaktige underveis.

Blant Alfredsons tidligere filmatiseringer av litterære verk, er også BAFTA-nominerte «La den rette komme inn».

Les mer: Derfor er norsk språk utryddet i «Snømannen»



– Jeg leser bøkene nøye og forsøker å stole på mine inntrykk. Det kommer jo alltid bilder når man leser en tekst. Man får bilder og fornemmelser av figurer, rom og farger. De fornemmelsene jeg får, forsøker jeg å være tro mot. Det er ikke spesielt konstruktivt å tenke på hvilke bilder andre mennesker har. Det blir for stort. Man må stole på sine egne bilder!

– Hvilken kontakt har du hatt med Jo Nesbø?

– En hel del, først og fremst i forkant. Da pratet vi mye om ulike temaer og muligheter. Men han var også sånn «Tomas, du må gjøre din film. Jeg har jo skrevet min bok. Om du lager en dårlig film, har jeg uansett laget en bra bok.»

Alfredson ler.

HARRY HOLE: Michael Fassbender som den slitne krimhelten skapt av Jo Nesbø. Foto: Universal Pictures

– Nesbø har vært «himla bra» når det kommer til det. Jeg sa til ham «Du kommer til å hate denne filmen, for jeg kommer aldri til å kunne lage de bildene du har i ditt hode, så du kommer ikke til å gjenkjenne det.» Da lo han og sa «Nei, jeg kommer nok til å like den.» Men jeg vil tro at det er ubekvemt å se noen annens filmatisering:

– Uansett hvor bra eller dårlig filmen er, tror jeg det er utrolig vanskelig. Han har vært veldig støttende og fin, og han har også sagt at «Dette er ikke min greie- lag en film du er fornøyd med!»

Jo Nesbø: – «Snømannen» på film er ikke min historie

– Ikke ferdige med filmen i Norge



– Hvordan opplevde du innspillingen i Norge?

– Som hektisk, kald og at vi hadde veldig dårlig tid. Filmen heter jo snømannen, og seriemorderen aktiveres av at det er snø, så han kan bygge snømenn. Det var en omstendighet som var vanskelig, og som hele tiden hang over oss – at vi skulle få det til å stemme og rekke å få med alt, sier han og legger til litt norgesskryt:

– Men det er veldig takknemlig å filme her, for det er så mye vakker natur og så mange vakre steder å ta av, så det har vært veldig fint!

NATUR: Val Kilmer er også med i «Snømannen», her i Bergen. Foto: Universal Pictures

Fikk du med deg: Jakob Oftebro klar for «Snømannen»

– Hva var det mest utfordrende?

– Jeg syntes tidsnøden var vanskelig, og det viste seg også at filmen ikke ble ferdig innspilt da vi var ferdig med hovedinnspillingen, og det var veldig vanskelig å sette sammen filmen da uten å ha alt materialet. Men i en film er det jo mange vanskeligheter som er morsomme.

– Som hva da?

– Å lage en thriller der man skal porsjonere ut informasjon med presisjon på de rette stedene, det er som å legge verdens vanskeligste kryssord. Om du skriver ett ord her, forandres hele kryssordet. Det synes jeg er en utfordring som har vært veldig lystbetont!

Regissøren smiler.

REGISSØR: Tomas Alfredson i prat med hovedrolleinnehaver Michael Fassbender. Foto: United International Pictures

– Ikke sett traileren



– Hvordan var det å forholde seg til 14 produsenter?

– Ja, det er veldig mange, sier han og ler litt igjen.

– Det er litt vanskelig å redegjøre for hvorfor det blir sånn, men det blir det når mange mennesker blir innblandet i et prosjekt som starter og stopper mange ganger før det kommer i gang. Det er ikke sånn at det står 14 personer hver dag og vil ha frem sin mening, men det er jo mange personer, og alle vil si sitt, så det er mange hensyn og stemmer å ta inn.

Les også: Jerngrep rundt «Snømannen»-innspilling

Som enkelte anmeldere har nevnt, er det flere scener i tralieren som ikke er med i «Snømannen».

(Saken fortsetter under traileren for «Snømannen»)



– Jeg har ikke sett traileren, for det er en helt annen avdeling og helt egen verden. I et amerikansk studio er de som markedsfører filmen like innflytelsesrike som dem som lager filmen, og det er de som sitter på alle ressursene. Til dels blir man aldri spurt eller konsultert, men det er personer som bare jobber med sånt som gjør det. Vi holdt på å jobbe med filmen til veldig sent i prosessen, så jeg tenkte «Jeg vil ikke se på trailerne, for de kommer til å forstyrre meg, for de kommer garantert til å inneholde ting som ikke er med i filmen, og da kommer jeg til å bekymre meg for det». Det er deres ansvar, sier Alfredson og smiler.

Kan bli flere Hole-filmer



Da VG tirsdag kveld spurte ham om de mange 2-er-anmeldelsene, fortalte regissøren at han ikke har lest noen norske anmeldelser. Onsdag sa han at han ikke har noen mening om andres meninger.

– Hva tenker du om flere Harry Hole-filmer?

– Det er som å spørre noen som akkurat har avsluttet et herlig måltid: «Om du skal bestille nok et måltid nå, hva vil du bestille da?»

Film-gourmanden ler.

– Vi får begynne med denne og se om folk liker og vil se på den. Så får vi se. Men for meg er det som om jeg akkurat har tørket meg om munnen etter desserten. Men det er naturligvis noe som er spennende å tenke på!

(Se mer: Bli med bak kameraet på «Snømannen»:)