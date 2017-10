«Snømannen» holder seg på kinotoppen

Etter én uke har flere norske kinogjengere sett «Snømannen» enn «Blade Runner 2049». Totalt har filmen den tredje beste åpningsuken i år.

Mens så mange som 95.000 hadde løst billett til «Snømannen» etter premierehelgen, har nå totalt 130.716 fått med seg filmen de første sju dagene, viser tall fra Film & Kino.

VGs anmeldelse: Hva i alle dager skjedde her?

– Det er et veldig godt besøk, også tatt i betrakting av at anmelderne vraket den helt, sier avdelingsdirektør i Film & Kino, Jørgen Stensland.

På kinotoppen for uken fra fredag 13. til nå, troner «Snømannen» øverst foran familiefilmen «Askeladden – I Dovregubbens hall» og «Blade Runner 2049». Mens «Askeladden» har gått på kino i tre uker og totalt har hatt 242.895 besøkende, har «Blade Runner»-oppfølgeren gått i to uker og fått 102.540 besøk.

– Så langt har «Snømannen» hatt 1968 forestillinger, mens «Blade Runner 2049» har hatt 1903, forteller Stensland.

STAMKAFEEN: Harry Hole (Michael Fassbender) og Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) på Schrøder på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: UIP

Siste: Jo Nesbø fjernet som «Snømannen»-produsent etter eget ønske

Tredje best i år

Det er helt vanlig at størstedelen av kinobesøket finner sted i helgene:

– Det er normalt. Familiefilmer som «Skjønnheten og udyret» hadde 72,3 prosent av sitt besøk i helgen av den første uken, og «Vaiana» hadde 83,8 prosent av sitt besøk i helgen, opplyser administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson.

Sammenlignet med første hele kinouke for andre filmer i år, ligger «Snømannen» på tredjeplass, bak «Fifty Shades Darker» med 158.670 og «Skjønnheten og udyret» med 150.154.

Les også: Ofret Val Kilmers stemme i «Snømannen»

– «Snømannen» hadde 64,7 prosent av sitt ukesbesøk i helgen, inkludert førpremierer, mens «Fifty Shades Darker» hadde 62,9 prosent av sitt i helgen av første uke. Begge disse har altså holdt seg godt også på ukedagene, sier Petterson og fortsetter:

– Det tyder på at det er store muligheter for at «Snømannen» kan holde seg godt også videre fremover, til tross for dårlig kritikk.

Fikk du med deg: «Snømannen»-slakt også i utlandet

Direktøren har anslått at «Snømannen» vil nå 250.000 besøkende, og har fremdeles troen på at filmen kan nå vel så det.

Se også: «Snømannen»-stjerne Rebecca Ferguson skryter av Jo Nesbø: