Skuespiller Jakob Oftebro er ikke enig i 2-erne på terningen til «Snømannen». Han vil gjerne være med i flere Harry Hole-filmer.

Jakob Oftebro har en travel høst – i hvert fall på film og TV: Han hadde en av hovedrollene i danske «Rivalene», har en birolle i «Tom of Finland» som hadde premiere fredag. I går hadde han premiere på NRK-serien «Monster» - og i dag har han festpremiere på Nesbø-filmatiseringen «Snømannen».

– Jeg er dritstolt – jeg skal stå på rød løper med «Snømannen» med Fassbender og Rebecca Ferguson i hovedrollene! Det er klart at det er gøy! sier Oftebro til VG noen timer før han skal gå ned den røde løperen på Colosseum i Oslo.

Oftebro spiller etterforskeren Skarre i filmen. Blant motspillerne er, foruten Michael Fassbender og Ferguson, Sofia Helin fra «Broen», David Dencik (som Oftebro spiller sammen med i «Tordenskjold og Kold»), Charlotte Gainsbourg og Oscar-vinneren J.K Simmons fra «Whiplash».

HARRY HOLE: Michael Fassbender som den slitne krimhelten skapt av Jo Nesbø. Foto: Universal Pictures

– Det var veldig kult og gøy for meg å være med på. Jeg nøt det veldig! I det øyeblikket jeg hadde lagt fra meg den første nervøsiteten, var det bare kjempegøy, sier nordmannen.

– Jeg følte på en måte at jeg var med i en rar drøm hvor det hadde lurt seg inn en stor Hollywoodstjerne i en norsk film. Men det var veldig gøy og utrolig spennende for meg å få være med på et sånt prosjekt.

Oftebro forklarer rollen som som «Om Harry Hole er James Bond, er jeg en slags Q». Han hjelper Harry med alt som har med elektronikk å gjøre - som e-post og Google.

– Det som er kult med en sånn type rolle er at selv om den er større i boken, er det en rolle som følger med Hole. Så om det blir flere filmer, kan det hende han er med. Det hadde vært gøy!

– Du er klar for flere?

– Det er klart at jeg har lyst til å gjøre flere Harry Hole-filmer om det er mulig!

PÅ KJENTE TRAKTER: Michael Fassbender som Harry Hole og Rebecca Ferguson som Katrine Bratt på Schrøders. Foto: Universal Pictures

Taushetsplikt

Filmen ble spilt inn i Oslo, Bergen og i Rjukan-traktene, og var omgitt av et tykt lag taushetsplikt og hemmelighetskremmeri.

– Taushetsplikt er vanskelig av og til, for man har lyst til å snakke om det og synes det er spennende. Men så er det litt deilig også, for hvis ikke hadde jeg sikkert røpet hvem morderen er ti ganger, sier Oftebro og smiler før han fortsetter:

– Det var så innmari mye fokus på det. Jeg er jo fra Oslo og filmen ble spilt inn i Oslo, så det var egentlig deilig å ha med med at «Jeg kan ikke si noe». Hvis ikke hadde jeg sikkert snakket om det 3000 ganger i pressen allerede, for folk er veldig opptatt av filmen. Med én gang man sier «Hollywood», blir folk helt spinnville.

BERGEN: Val Kilmer og også med i «Snømannen». Foto: Universal Pictures

Oftebro tar selv opp kritikken «Snømannen» har fått. Mandag trillet anmelderne i NRK, Adresseavisen og VG 2-ere på terningen. Tirsdag kom flere dommer, blant annet fire av seks stjerner i Filmmagasinet og terning 4 i Nettavisen.

Uenig i 2-ere

– Hva tenker du om kritikken så langt?

– Jeg tenker at folk har et kjempestort eierskap til Jo Nesbø, og det er jo rørende – det må de få lov til å ha! Så om ikke de er hundre prosent enige med filmen, blir de rasende. Jeg er ikke enig i at det er en toer, det er jeg ikke! Det synes jeg er merkelig.

Oftebro forteller at han ikke har sett hele filmen, men store deler av den.

– For meg var det så absurd, for jeg kom fra «Monster» i går, og den fikk femmere og gode kritikker over hele linja, og så var det plutselig dette i dag. De første tre som rant inn var innmari sure – jeg vet ikke hva de hadde fått å spise på den pressevisningen, men de har i hvert fall ikke kost seg oppi nord. De hadde flydd langt og klødde noe innmari i juletrusene sine og hadde det ikke gøy på visning.

Oftebro humrer litt før han fortsetter:

– Men kritikkene som har kommet i dag er mye mer avmålte, og der er det firere og femmere. Så jeg tenker «La oss nå holde tunge rett i munnen og se hva som skjer». Internasjonalt tror jeg ikke folk har et så eierskap til Jo Nesbø.

– Modig å velge Tomas Anderson

– Det er interessant i forhold til kritikken i VG nå, når de presterer å skrive at «Vi kunne gjort det bedre selv» - det sier kanskje litt, sier skuespilleren og utdyper:

– For ti år siden var jeg ferdig på Teaterhøgskolen. Da var det sånn at man var «heldig» om man fikk en norsk film som funket og hvor dialogen var bra. Nå har vi fått en helt annen selvtillit, og vi lager så sinnssykt mye bra i Norge, så på én måte er det en stor seier som norsk skuespiller. Så selv om det var synd og jeg ikke nødvendigvis er enig i anmeldelsen, tenkte jeg «Ja, men da betyr det kanskje at vi begynner å få en filmidentitet i Norge som vi er stolte av». Og det synes jeg er kult!

«Snømannen» er ifølge leder for Den norske filmkommisjonen, Truls Kontny, den første store internasjonale filmen som i sin helhet er spilt inn i Norge.

FLERE STJERNER: J.K. Simmons som Arve Støp i «Snømannen» FOTO: United International Pictures

– Dårlig kritikk kan være gøy

Selv hadde Oftebro lest flere Nesbø-bøker, men leste ikke «Snømannen» før etter at han fikk rollen.

– Å prøve å gjøre noe annerledes i krim-sjangeren – det skal man alltid støtte opp om! Å velge Alfredson til den sjangeren er et tøft og modig valg, fordi han er en kunstner og ikke en sånn type historieforteller. Jeg synes det er kult med alle som tør å sprenge noen grenser. Det synes jeg både med Anne Sewitsky i «Monster» og Alfredson her. I krimsjangeren har vi sett så mye at vi trenger å bryte noen barrierer og se hva sjangeren kan være. At noen prøver noe nytt – det er det det er å lage kunst. Det må man være stolt av! Man skal være mest stolt av filmene som får både 6 og 1, sier han og ler før han legger til:

– Dårlig kritikk er ikke nødvendigvis bare dårlig kritikk – det kan også være gøy.

Uansett skal Oftebro kose seg på festpremieren i kveld:

– I kveld skal jeg feire og kose meg, og nå skal jeg skåle med broren min!

Resten av Norge får se «Snømannen» på kino fra fredag.