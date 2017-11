Produsent Synnøve Hørsdal om norsk film: – Det er krig

Under et seminar om kjønnsbalansen i norsk film, sier Maipo-produsenten at det alltid har vært kjønnskamp i landets filmbransje.

Det var Norsk Filminstitutt (NFI) som arrangerte seminaret «Let’s Talk About Sex!» på filmens Hus i Oslo onsdag. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om hva bransjen kan gjøre for å oppnå en bedre kjønnsbalanse, der blant andre sjefen for Sveriges filminstitutt, Anna Serner, Maipo-produsent Synnøve Hørsdal og regissør og manusforfatter Sara Johnsen satt i panelet.

Anna Serner er kjent for å ha innført strenge krav om kjønnsbalanse i svensk film, for å true med kvotering om målet om 50 prosent kvinner ikke oppnås, og for å ha oppnådd at halvparten av de 28 svenske langfilmene som kom på kino i år er laget av kvinner.

Både Johnsen og Hørsdal, som lenge har jobbet i den norske filmbransjen, snakket om at de var lei av å måtte være «kvinnelig» regissør eller «kvinnelig» produsent, at de bare vil drive med faget sitt.

– Da jeg kom ut fra utdanningen følte jeg at å kalle meg «kvinnelig produsent» var litt passé. Om det var en litt hardere kamp, skulle jeg for faen bare komme meg forbi det. Men etter å ha vært «kvinnelig produsent» i ti år ble jeg drit lei, og tenkte «Jeg får bare være det». I dag er jeg ganske fornøyd med å være det, men det er helt utrolig å måtte, i et helt yrkesliv, forholde deg til kjønn først. Helt inntil nå har det vært ekstremt utsatt å snakke om likestilling, sier Hørsdal om sin opplevelse i bransjen.

– Bruk alle tiltak!



Produsenten forteller at hun etter 20 år som produsent, nå tenker annerledes om tiltak for kjønnsbalanse:

– Jeg er nå kommet til «Bruk alle tiltak du kan». Jeg tenker at der vi har vært dårlig i støtteapparatet, er det på det kommersielle det har skjedd noe: Det er utrolig interessant å se hvor fort det skjer en forandring, sier hun og fortsetter:

– Vi er en ekstremt konkurranseutsatt bransje. Det er krig. Det er kjønnskamp, og det har det vært hele veien. Da bruker man det man har, og som kvinne har det blitt brukt mot deg også: Det har alltid vært færre kvinner, men du var likevel litt dårligere fordi du kanskje var kvotert inn. Så nei, faen, jeg er lei!

Også Hørsdals produsentkollega Yngve Sæther i Motlys satt i panelet, og innrømmet at han nok har bidratt til å opprettholde mannsdominansen ved å jobbe med mange av sine mannlige venner.

– Jeg synes det er interessant å kjenne på at det er en stemningsendring. Bare det å ta kvotering i sin munn har vært litt uglesett tidligere, men nå finnes et momentum hvor det føles mer naturlig. Jeg føler det er konsensus om at det må skje en forandring nå, sier han og fortsetter:

– Min vei inn i bransjen har vært at jeg har jobbet med folk som jeg har likt veldig godt og prøvd å jobbe fram. Det har for det meste vært menn. Jeg ser i ettertid at det har vært en veldig skjevhet. Jeg har ikke følt at det har vært mitt ansvar å stå for en kjønnsbalanse i norsk film. Men nå kjenner jeg mer på at jeg sitter med et ansvar for bedre balanse, og at jeg må se litt lenger enn utenfor min egen nesetipp.

– Pengene styrer



Svenske Serner var meget tydelig på hvilke endringer hun har tro på:

– Pengene styrer. Alle vil ha penger. Om pengene sier: «Vi vil ha kvinner», så finner folk kvinnene de tidligere hevdet ikke var bra nok, sier hun.

Tidligere på dagen fortalte hun også om hva de hadde foretatt seg i Sverige:

– Min strategi var å ta fram en handlingsplan. Det spiller ikke så stor rolle hvilke handlinger man vedtar, så lenge man er tydelig på at om det ikke fungerer, så blir det kvotering. Deres kulturminister vil ikke ha kvotering, det vil jeg ikke heller, men det fungerer som en trussel.

Serner hadde ikke tro på at tiltak må forankres i bransjen, slik produsent Frederick Howard i Storm Films foreslo, etter å ha etterlyst mer konkret diskusjon rundt problemene med kjønnsulikheter.

– Jeg tror ikke bransjen lar seg forankre i. De som nå fremdeles ikke vil jobbe for likestilling, de synes ikke det er et problem. Og vi har ikke tid til å stå og stampe der i 100 år. Det er for mange historier der ute som trenger å bli fortalt! Man må forstå at de som tidligere har fått penger blir redde for sin egen overlevelse, men det kan ikke stoppe oss, fastslår den svenske filminstituttsjefen.