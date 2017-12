Pappa Oftebro: – Må glemme litt at han er sønnen min

Nils Ole Oftebro (73) og sønnen Jonas Hoff Oftebro (22) har spilt inn film sammen for aller første gang. I «Los Bando» spiller de to faktisk far og sønn.

– Det hender Jonas sier til meg: «Ikke spill nå, pappa. Bare vær sånn du pleier. Det er mer enn nok», forteller Nils Ole.

VG intervjuet ham og Jonas under innspillingen i sommer. Filmen kommer på kino 16. februar, men nå kan du se trailer på VGTV (øverst i artikkelen).

Tilbakeblikk: Julefreden senket seg hos familien Oftebro

Jonas på sin side forsikrer at pappa er profesjonell til fingerspissene.

– Jeg var litt redd for at han kunne komme til å blande seg, siden han har vært i gamet så lenge. Men han klarer virkelig å koble ut papparollen og bare være kollega. Og så er det jo hyggelig å ta toget sammen til Lillehammer, hvor innspillingen foregår, smiler han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GOD STEMNING: Nils Ole Oftebro og Jonas Oftebro under innspillingen på Dokka i sommer. Foto: , Filmbin

Filmen beskrives som en «feelgood»-komedie om musikk og vennskap. Mens Jonas figurerer i en av hovedrollene, har pappa Oftebro en birolle. Jonas spiller rallytalentet Martin, som påtar seg oppgaven med å kjøre tre musikerkompiser til NM i Rock i Tromsø.

2000: Pappa Nils Ole og fem år gamle Jonas å ferie i Vetterup utenfor København. Foto: Thomas Wilmann , VG

Dette er første hovedrolle for 22-åringen, som tidligere har spilt i «Olsenbanden Jr», «Bølgen» og «Børning 2».

– Det er selvsagt veldig kult, innrømmer Jonas.

Nils Ole Oftebro om storfilm: – Gjorde det med livet som innsats

Nils Ole spiller altså Martins autoritære far og kartleser. Sammen med sin eldste sønn (spilt av Frank Kjosås (35)) følger han etter på den elleville bilferden.

Brukte stuntmann

Rallyscenene er spilt inn på Vinjarmoen på Dokka, med en profesjonell rallyfører som stuntmann.

– Skulle jeg kjørt selv, ville det blitt uforsvarlig, ler Jonas, som synes pappa var heldig som fikk være kartleser.

– Snakk om adrenalinkick! Det var som å kjøre berg-og-dal-bane, forklarer Nils Ole.

HOVEDROLLEDEBUT: Jonas Oftebro i «Los Bando». Foto: Filmbin

Det var Jonas’ eget forslag å la Nils Ole spille faren hans.

– Tenk, nå er det Jonas som gir pappa jobb. Det er rart. Han er jo yngstesønnen min. Men det er veldig fint også. Jeg må glemme litt at han er sønnen min, ler Nils Ole.

Anette Hoff: – Har delt min aldringsprosess med hele Norge

Stolt



Nils Ole påpeker at Jonas har en mye større rolle enn ham selv i denne filmen.

– Så jeg prøver å la være å gi råd og heller overlate papparollen til regissøren (Christian Lo (40), red anm.). Men jeg tror kanskje Jonas spør seg noen ganger: «Hvorfor fikk jeg med pappa på dette?».

– Haha, nei, det er ikke sant. Jeg er veldig glad for å ha ham med, forsikrer Jonas.

Husker du? Nils Ole snakket om hårtapet

Nils Ole er forsiktig med å skryte for mye av avkommet:

– Men for meg ser det ut som han klarer seg veldig bra. Jeg er selvsagt veldig stolt av Jonas.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FAMILIE: Jonas omgitt av mamma Anette Hoff og pappa Nils Ole Oftebro i 2016. Foto: Terje Bringedal , VG

Skuespillerveteranen har eldstesønnen, skuespiller Jakob Oftebro (31), med ekskona Kaja Korsvold (66). Jonas har han med skuespillerkona Anette Hoff (56).

Fått med deg? I går var det helt slutt for «Hotel Cæsar»

Nils Ole nekter ikke for at det er et kompliment at begge sønnene har fulgt i hans fotspor.

– Det er jo hyggelig at de har sett noe godt i mors og fars jobb. Men de er jo på en måte ødelagt også. De er vokst opp i garderoben på teateret og har sett hvor mye stress som er forbundet med yrket. Man går opp til eksamen hver dag og må tilbringe mange kvelder borte fra familien. Men Jonas er så heldig at han er klok også. I motsetning til oss andre, har han gode karakterer, så han har flere valgmuligheter, sier en leende Nils Ole.

--- Tekst fra e-post --- Emne: Oftebro Tekst: Jonas Oftebro spiller i Los Bando Immortale. Foto: Filmbin Foto: , IKKE VG-BILDE

Jonas korrigerer beskjedent:

– Jeg vil ikke si «i motsetning til de andre i familien». Men det er sant at jeg har vært heldig med karakterene. Det er fint at mange dører står åpne. Men det gjør det desto mer vanskelig å vite hvilken av dem man bør gå inn gjennom, mener han.

Studiepause



22-åringen begynte på profesjonsstudiet i psykologi i fjor, men har tatt et halvt års pause for å spille film. Hva som skjer videre, er åpent – om det blir mer studier eller skuespill på fulltid.

– Jeg tenker at jeg ikke har dårlig tid, sier han.

PEER GYNT: Nils Ole Oftebro og Jakob Oftebro sto på scenen sammen i sommer. Foto: PRESSEBILDE

Nils Ole delte for øvrig scene med eldstesønnen Jakob i «Peer Gynt» på Gålå i sommer.

Jakob Oftebro: – Veldig nært forhold til pappa

Nøyaktig 50 år er gått siden Nils Ole debuterte som Askeladden på Det Norske Teatret i 1967. Siden har han fylt over 100 ulike teaterroller og spilt i en rekke filmer og serier.

– Sånn er det med gamle kællær. Man få jobbe så lenge man får tilbud, gliser 73-åringen.

– Jeg husker at jeg som ung skuespiller syntes de på min alder luktet mugg. Nå er det helt nydelig å tenke på at jeg har så mange år i bransjen.

Håper på familiesamarbeid

– Når får vi se deg, Anette, Jakob og Jonas sammen på lerretet?

– Det lurer jeg også på, humrer Nils Ole.

Fikk du med deg: «Forbrytelsen»-Sofie Gråbøl spiller gjerne mot far og sønn Oftebro

Det nærmeste de har kommet et familiesamarbeid på lerretet, er i «Richard Storken», hvor Jonas ga stemmer sammen med både mor og far.

– Jeg spiller gjerne i en film med oss alle fire – virkelig, sier Jonas.

Selv om 22-åringen er travel i disse dager, har han tid til kjæresten, Olly Johanne Lid (20).

– Men det er jeg som har heldig fordi Olly har tid til meg, sier han.

Oppdatert? Slutt mellom Jakob Oftebro og Iben Akerlie

Arild Tryggestad (42) har skrevet manuset til «Los Bando». Filmen produseres av Filmbin.