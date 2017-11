OBS! Plottblottere! «Snømannen»: Her er boka forskjellig fra filmen

Hvor bor egentlig Harry Hole? Jobber Arve Støp med OL i Oslo? Og hvem av rollefigurene blir drept i filmen, men lever i boka? VG har gått gjennom ulikheter i «Snømannen» i bok- og filmform.

Som «Snømannen»-regissør Tomas Alfredson selv har sagt: Det å lage film av bokmateriale er som å lage et maleri av en LP-plate. Det er to ulike medium, og på film må en fortelling basert på mange hundre sider bok fortettes, endres og effektiviseres.

I denne saken går vi gjennom noen av forskjellene i handlingen i boken og i filmen. Det er ikke ment som kritikk av valgene som er tatt, men som en oversikt over ulikhetene. Har du ikke lest boken «Snømannen» eller sett filmen, er du herved advart mot å lese videre. Saken vil være full av plottblottere!

Om du kommer på flere ulikheter mellom roman og film, del dem gjerne i kommentarfeltet under saken!

OBS: Spoiler alert!

Hovedtrådene:

BOK: I november 2004 er det et halvt år siden Harry Hole hadde sin siste alko-sprekk, etter at han hadde vært med på talkshowet «Bosse» på våren. Han leder etterforskningen og får nykommeren Katrine Bratt med på laget.

FILM: Harry er midt i en alko-sprekk og i trøbbel med sjefen. Nykommeren Katrine Bratt blir satt til å etterforske forsvinningssakene, og Harry slenger seg med under påskudd om at han vil ha skyss hjem.

ØDE: Her ligger huset i filmens rammehistorie. Foto: , United International Pictures

BOK: Rammehistorien om Sara Kvinesland og sønnen på 80-tallet foregår i et villastrøk i Kolloveien i Lillestrøm, med en snømann utenfor. Hun går inn for å ha sex med sin elsker, sønnen ser det gjennom vinduet, og på vei tilbake i bilen slår han henne i hodet med jekken, så hun kjører i elva og dør. Sønnen kommer seg ut og sier til dem som finner ham at ingen andre var i bilen.

FILM: Rammehistorien foregår i et øde område i Kongsberg-traktene. Sønnen ser en politimann, som han har sett slå moren flere ganger, ha sex med henne. Deretter velger hun å kjøre etter politimannen når han går fra henne, og kjører ut på isen som sprekker opp. Sønnen redder seg ut, men hun velger å bli i bilen og dør.

BOK: Arve Støp leder magasinet «Liberal» med kontorer og leilighet på Aker Brygge. Han er stadig i debatter på TV og radio. Venn av Idar Vetlesen, de spiller curling sammen. Det går flere historier om at han er en kvinnebedårer. Det blir avslørt at han har en arvelig sykdom og er far til flere av barna til kvinnene som er savnet/drept, og han blir på et tidspunkt mistenkt for å være Snømannen.

FILMENS ARVE: J. K. Simmons som Arve Støp- mannen som jobber for å få vinter-OL til Oslo i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

FILM: Arve Støp kjøpte tidligere opp et selskap i Bergen og ser ut til å ha vært involvert med kvinnen som forsvant derfra på 90-tallet. Nå leder han Oslos kampanje for å få Vinter-OL. Rykte på seg for å være en kvinnebedårer. Tar bilder av kvinner, som henne Idar Vetlesen har med seg da han sniker seg inn på Oslo Rådhus under OL-kampanjen. Katrine Bratt følger etter ham og filmer ham før hun får ham til å invitere henne opp på rommet sitt etter at OL til Oslo er sikret. Der blir hun overfalt og drept.

BOK: Legen Idar Vetlesen som flere av de savnede/drepte hadde hatt time hos, blir avslørt i å leie rom på Hotell Leon to ganger i uka, der han møter flere prostituerte. Vetlesen bor med moren sin i en villa på Bygdøy.

FILM: Vetlesen blir koblet til legetimer de savnede har hatt i kalenderen. Han har en mystisk kvinne boende hos seg. Han tar henne med seg og viser henne fram i bar overkropp til Arve Støp under arrangementet på Rådhuset. Han bor alene i villaen.

JERN-RAFTO: Val Kilmer som Gert Rafto på Ulriken i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Gert Rafto, kalt Jern-Rafto, forsvant i 1992 mens han etterforsket en drapssak med en partert kvinne på Ulriken. Han har ikke drukket de siste årene, leder etterforskningen og finner ut at kvinnen skulle møte noen på Ulriken. Vitnet blir senere funnet drept. I 2004 finner Hole og Bratt Raftos hode på en snømann i fryseren på hytta på Finnøy.

FILM: Gert Rafto er alkoholisert, drikker sprit fra sportsflaske og får slippe til på åstedet «på nåde». Han blir engasjert av en tidligere kompanjong av Arve Støp til å etterforske konas forsvinning. Rafto ble funnet på egen hytte med hodet skutt i stykker. Det er antatt selvmord, men Harry mistenker drap.

BOK: Katrine Bratt sniker seg inn på Liberals 25-årsfest på Plaza. Hun legger an på Arve Støp, og han inviterer henne hjem til leiligheten på Aker Brygge. Der tror han først de har et seksuelt rollespill, mens hun prøver å presse ham til å tilstå at han er Snømannen. Når Hole og Holm stormer leiligheten, ser de bare Bratts svarte frakk i vannet sju etasjer nedenfor. Harry hopper etter, men finner henne ikke. Resten av avdelingen leter i Sverige, men Harry drar til Bergen og hytta på Finnøy for å finne Bratt. Hun står i båten med pistol når han er på vei tilbake. Han klarer å fange henne med fiskestang, og hun blir satt på lukket avdeling under oppsyn av psykolog. Etter hvert advarer hun Hole gjennom psykologen.

PÅ KROKEN: Katrine Bratt har sneket seg inn på Arve Støps OL-arrangement i Holmenkollen i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

FILM: Bratt sniker seg inn på Oslo-OL-festen på Holmenkollen Hotell. Hun legger an på Støp og får romnøkkel av en av Støps vakter. Hun går til rommet hans, skjuler et skytevåpen, men blir angrepet. Når Støp kommer til rommet, er det ingen der. Harry finner senere Bratts lik med avkappet finger i bilen sin.

BOK: Holm og Hole drar til Anatomisk institutt og finner kroppen til Sylvia Ottersen. Harry skjønner at det er Mathias, og ringer ham mens han er på vei med to betjenter til Rakel. En kollisjon på Ring 3 gjør at Harry ankommer huset alene på motorsykkel. Han finner Oleg i fryseren i kjelleren og Rakel på toppen av en smeltende snømann, der hun blir drept om snømannen faller eller Hole utløser en mekanisme. Etter likevel ha klart å redde Rakel, mot å miste noen fingre i renneløkken, drar Hole til Holmenkollen, der han finner Mathias. Mathias vil dø på grunn av en arvelig sykdom og kaster seg utfor vinduet. Hole har klart å sette på ham håndjern og feste dem på innsiden, så begge overlever. Harry forteller senere Rakel at han har tenkt å reise bort.

FILM: Hole kjører til Mathias’ barndomshjem i Kongsberg-traktene. Der har han tatt Rakel og Oleg til gisler. Han har løkken rundt Rakels hals og utfordrer Harry til å svare sant, hvis ikke strammer han skjæreløkken. Harry klarer å overmanne ham, mister en finger, og løper etter Mathias ut på isen der morens bil en gang gikk gjennom. Mathias har skytevåpen, men går gjennom isen. Harry går tilbake til Rakel og Oleg.

Detaljer:

BOK: En muggsopp-utrydder i blå kjeledress banker på, gir beskjed om at det er muggsopp hos naboen og at Harry blir syk av å puste muggsopp. Han får ekstranøkkel.

FILM: Harry kommer hjem og finner en mann i hvit kjeledress i leiligheten. Han sier det er muggsopp der.

GAMLE KJÆRESTER: Harry Hole (Michael Fassbender) og Rakel (Charlotte Gainsbourg) i Harrys leilighet i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Harry møter Rakel som avtalt på Palace Grill. Han er edru. Når hun etter å ha vært på byen, oppsøker ham hjemme for å levere en DVD i postkassen, sniker hun seg inn likevel og de har sex flere ganger.

FILM: En bakfull Harry oppsøker Rakel utenfor et galleri der hun tilsynelatende er på jobb. Hun overser ham. Han går glipp av flere avtaler med henne eller Oleg. Når hun oppsøker ham hjemme, ser hun sovetabletter skrevet ut av samboeren på Harrys bad, og hun går etter å ha klint litt.

BOK: Birte Becker har en sønn, Jonas. Han våkner om natten, og da er moren borte. Skarre er først på åstedet, og så kommer Bratt og Hole. Hole prater med Jonas, mens Bratt bare iakttar.

FILM: Birte Becker har en datter, Josephine. Hun våkner om morgenen og ser at moren er borte. Bratt etterforsker forsvinningen, mens Harry sniker seg ned i kjelleren der han finner Josephine med morens skjerf (fra snømannen).

SAVNET: Birte Becker (Genevieve O'Reilly) og Filip Becker (James D'Arcy) når hun har kommet hjem og kommenterer snømannen på utsiden. Foto: , United International Pictures

BOK: Harry Hole har ikke lappen, så han må kjøres av Katrine Bratt

FILM: Harry Hole kjører stadig bil, han kjører blant andre Katrine Bratt hjem.

BOK: Katrine Bratt bor i en firetasjers bakgård i Seilduksgata.

FILM: Katrine Bratt bor på Blå.

BOK: Harry Hole bor i Sofies gate

FILM: Harry Hole bor i Westye Egebergs gate

BOK: Rakel bor i en tømmervilla i Holmenkollåsen

FILM: Rakel bor i et trehus i sentrum.

NETTBRETT: Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) med politiets fingeravtrykk-aktiverte nettbrett som hun tar opp avhør og snikfilmer mistenkte med i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Harry og Oleg går på Slipknot-konsert i Spektrum. Etter konserten spiser de kebab og møter på Katrine Bratt i glinsende sort frakk.

FILM: Harry og Oleg går på en halvfull konsert der det danses mellom stolradene i salen på Chateau Neuf. Harry blir kontaktet av jobb og de går midt i konserten.

BOK: Harry hører på CD-plater av Neil Young, Ryan Adams og Franz Ferdinand.

FILM: Harry hører på LP av Rigurd Ròs.

BOK: Skarre tar en belærende tone overfor Katrine Bratt, studerer henne med seksuell interesse og ber henne på øl. Hun avviser ham.

FILM: Skarre er lite med, og har lite interaksjon med Bratt. Han løser praktiske oppgaver for Hole.

KOLLEGER: Harry Hole (Michael Fassbender) kommanderer Magnus Skarre (Jakob Oftebro) rundt i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Harry finner Birte Beckers mobil inne i snømannen utenfor huset. Ringetonen er «Blåmann, blåmann bukken min». Harry går til sjefen Hagen med funnet.

FILM: Bratt får beskjed fra Telenor om at mobilen er aktiv – hjemme hos Idar Vetlesen. Hun drar til huset alene uten å gi de andre beskjed.

BOK: Harry finner sammenhengen mellom de savnede kvinnene i Skarres samlede materiale for hele landet. Han fikk brev fra Snømannen etter TV-opptreden.

FILM: Katrine Bratt har tatt folderne med konfidensielle papirer, og tror på sammenheng med forsvinning i Bergen og Arve Støp. Harry får brev fra Snømannen på jobb når Katrine dukker opp.

BOK: Sylvia Ottersen på Sollihøgda har tvillinger. Hun løper ut av fjøset der hun slakter høner når hun ser en person med tynn metalløkke, men først slenger hun ut øksa og sårer angriperen. Ottersen tråkker i en revesaks ved elva og blir tatt igjen av Snømannen. Skarre har fått savnetmelding og Hole ber ham plukke ham opp. Harry finner senere hodet hennes på en snømann ved elva.

FILM: Ottersen har tatt abort. Hun slakter høner med øks i uthus og blir angrepet der av en person med metalløkke. Det er etter at Hole og Bratt har vært der fordi de har fått savnetmelding. På vei tilbake får de en ny melding og snur. Etter et søk finner Hole Sylvias hode på en snømann i et slags depot ved gården.

I BERGEN: Harry Hole (Michael Fassbender) tar toget til Bergen i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Harry Hole er på skøytearrangement på Valle Hovin med Oleg. Mathinas Lund-Helgesen kommer. Harry spør om han har jobbet med Idar Vetlesen, noe han bekrefter.

FILM: Mathias tilbyr Harry sovemedisin på Olegs skøytearrangement.

BOK: Bratt finner ut at drapene skjer når snøen faller. Hun kobler forsvinningene til dobbeltdrap i Bergen og Gert Raftos forsvinning. Hun anbefaler Hole at de drar dit og sjekker på egen hånd. Harry og Katrine flyr til Bergen etter at han har sjekket at papiret Snømannen-brevet er skrevet på er solgt i Bergen, til Rafto.

FILM: Harry drar til Bergen med tog uten å gi beskjed til Bratt. Han sitter i barnevogna med saksdokumentene når Mathias kommer på. Han skal på legekonferanse.

BOK: Vaskehjelp Asta Johannessen finner Idar Vetlesen død med en sprøyte i hånden på den private curlingbanen på Bygdøy. Skoene hans matcher med fotsporene fra Sollihøgda.

FILM: Vetlesen blir funnet med hodet skutt av i egen garasje i villaen på Bygdøy, etter at Katrine har rykket ut alene uten å si ifra til noen.

ÅSTED: Politiet utenfor legen Idar Vetlesens villa i «Snømannen». Foto: , United International Pictures

BOK: Birte Beckers mann, Filip, dukker opp i garasjen til en kvinne som siden forsvinner. Han dukker også opp på listen over folk som har ringt Idar Vetlesen før han døde. Filip blir arrestert, men nekter å snakke om Birtes legeavtaler. Han oppsøker også Harry hjemme til slutt og forteller at Jonas ikke er hans sønn.

FILM: Filip Becker er mistenkt, og forteller først etter hvert at han ikke er far til Josephine.

BOK: Harry blir med på talkshowet «Bosse» for å presse Arve Støp og avsløre at de fremdeles jakter på Snømannen. Harry hyrer inn barndomsvennen Tresko til å sjekke om Støp lyver på Bosse-opptaket.

FILM: Hverken talkshow eller Tresko er med.

Figurer fra boken som ikke er med i filmen:

Harrys lillesøster Søs, som har «et snev av Downs syndrom», Ståle Aune, Voldsavsnittets faste psykolog, som er på sykehus, Harrys barndomskompis Tresko (alkoholisert gambler – tidligere verdensmester i poker). Espen Lepsvik som leder etterforskningen hos KRIPOS, rettsmedisiner Bjørn Holm, offeret Eli Kvale, forsvunne Camilla Lossius og mannen, sjef for Person- og voldsavsnittet i Bergen, Knut Müller-Nilsen.