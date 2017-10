NRK: Anders Danielsen Lie skal spille Anders Behring Breivik

NRK melder at Anders Danielsen Lie skal spille massedrapsmannen, og at Jon Øigarden skal fylle rollen som forsvarer Geir Lippestad.

Statskanalen, som henviser til ikke navngitte kilder, har publisert nyheten på sine nettsider.

Det er strømmegiganten Netflix som skal vise den internasjonale storfilmen om terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Regissør er briten Paul Greengrass. Produsenter er Scott Rubin, Greg Goodman og Eli Bush.

Anders Danielsen Lie er kjent fra filmer som «Oslo, 31. august» og «Reprise». 38-åringen, som i tillegg er lege og musiker, har hatt sentrale roller i TV-serier som «Nobel» og «Mammon». Nå blir han ifølge NRKs kilder å se som terroristen Anders Behring Breivik (38).

I sistnevnte spilte han mot Jon Øigarden (46), som angivelig skal spille advokat Geir Lippestad (53) i Netflix-filmen. Øigarden har en lang merittliste på film og TV – blant annet er han kjent gjennom «Helt perfekt», «Halvbroren» og «Vikingane».

Taus



– Jeg vil ikke kommentere noe, svarer en smilende Øigarden når VG ringer.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Lie.

Filmen skal ifølge Deadline.com ha et budsjett på 20 millioner dollar – i overkant av 180 millioner kroner. Da er 17,1 millioner fra Det norske filminstituttet inkludert.

Innspillingen foregår i Oslo og i Tønsberg, skriver NRK, og startskuddet går denne uken.

DN skriver at prosjektet enn så lenge har tittelen «Norway». Når filmen får premiere, er uvisst.

Greengrass er kjent for sine dramatiseringer av ekte hendelser. Han vant tidlig i karrieren Gullbjørnen i Berlin for «Bloody Sunday» – om en hendelse i Nord-Irland i 1972 der demonstranter ble skutt og drept av britiske soldater.

Senere er det kommet filmer som «Captain Phillips» (2013), om et skip kapret av somaliske pirater, «Green Zone» (2010) om Bagdad under invasjonen av Irak i 2003, og «United 93» fra 2006 – om et av flyene som ble kapret i USA 11. september 2001. Greengrass har også laget actionthrillerne om «Jason Bourne».

