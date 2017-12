Jonathan Rhys Meyers fikk pistol i munnen: – Måtte gjøre som jeg fikk beskjed om

Den irske skuespilleren spiller tysk Gestapo-offiser i «Den 12. mann». Han mener det er ingen som ikke har deltatt selv som vet hva krig innebærer, uansett hva slags drama man har vært med på.

Han har spilt i storfilmer som «Mission Impossible III» og TV-serier som «Tudors», men nå er han aktuell i filmen om motstandshelten Jan Baalsrud. Rhys Meyers spiller Gestapo-sjef i Tromsø Kurt Stage, en person det ikke fantes mye biografisk materiale om. Mange vil kanskje stusse over at en irsk skuespiller portretterer en tysker, en ire som ikke engang hadde skoletysk i bagasjen.

– Jeg nei, jeg hadde fransk på skolen jeg, sier skuespilleren til VG.

MED FAMILIEN PÅ RØD LØPER: Jonathan Rhys Meyers med kona Mara Lane og sønnen Wolf i Fredrikstad, da «Den 12. mann» hadde premiere. Foto: Gisle Oddstad , VG

Rhys Meyers fikk ikke beskjed om at rollen måtte gjøres på tysk før to måneder før innspilling. Han valgte å hoppe i det i stedet for å stille spørsmål ved det og foreslå engelsk.

– Vel, vi forventer hele tiden at norske, svenske, tyske og franske skuespillere skal snakke engelsk! Jeg hadde denne samtalen med Antonio Banderas, som kom rett fra Spania og Almodóvar-filmene og til Miami for å spille i «Mambo Kings». Det var forventet at han skulle snakke flytende engelsk. Han var drittnervøs før første innspillingsdag.

Rhys Meyers visste svært lite om Norge under 2. verdenskrig, men er opptatt av hvordan man skildrer krig på filmlerretet. 40-åringen mener det ikke går an å få en som ikke har opplevd krig til å forstå hvordan det egentlig er. Han bruker en svært dramatisk hendelse fra eget liv, i hjembyen Cork, for å forklare.

– Da jeg var yngre fikk jeg en pistolmunning i kjeften – under et ran. Jeg har en viss følelse av hvordan det er etter slike hendelser, likevel er jeg ikke i nærheten av å forstå hvordan det ville være i nærheten av en ekte krig.

– Hva gjorde du med pistolen i munnen?

– Jeg gjorde det de ba meg om å gjøre! Det er noe folk ikke forstår. Når du har en pistol i kjeften, så gjør du det du blir bedt om. Jeg kunne ikke løpe, det var to pistoler i ryggen, forteller Rhys Meyers og vrir historien over til 2. verdenskrig igjen og runder av intervjuet:

– På samme måte som Norge var okkupert av Tyskland, med fem millioner soldater klare. Norge måtte gjøre som vi fikk beskjed om med pistolen i kjeften. Bortsett fra at det var folk som Jan Baalsrud som nektet å gjøre det han fikk ordre om å gjøre. Det er der det bankende hjertet lever!

