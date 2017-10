Morten Tyldum lager stor vikingserie

Den norske stjerneregissøren Morten Tyldum skal lage vikingserie for Paramount Pictures.

Det var NRK som først meldte dette.

Serien baserer seg på boken «Den svarte vikingen» av islandske (men Bergen-bosatte) Bergsveinn Birgisson.

– Det er et portrett av en viking. Han hadde mørk hud og mongolske ansiktstrekk, og på grunn av dette ble han byttet ut med en trell, før det ble oppdaget at han var en kongssønn, sier Morten Tyldum til NRK.

Birgissons bok kom ut i 2013 og baserer seg på den virkelige historien om Geirmund Heljarskinn, som er en av forfatterens egne forfedre. Selv om serien blir amerikansk, håper Morten Tyldum å kunne filme i Norge ettersom det handler om norsk historie og kultur.

– Det er en stor serie. Hvor den skal filmes kommer helt an på. Insentivordningen gjør det vanskelig å filme i Norge, sier han til NRK, og antyder at hver sesong vil koste et sted mellom 600 og 800 millioner kroner.

Her hjemme er Morten Tyldum kanskje mest kjent for regien i filmatiseringen av Jo Nesbøs «Hodejegerne». Han slo for alvor gjennom internasjonalt i 2015 med Oscar-nominerte «The Imitation Game» og har senere stått bak «Passengers» med Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene.