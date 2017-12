Morgan Kane-saken: Ryan Wiik anmelder småaksjonær

Hans «Haffen» Kjosmoens satiriske montasjer på nettet ble for drøy kost for gründeren av Morgan Kane-selskapet Wr Entertainment. Nå har Ryan Wiik politianmeldt Kjosmoen.

Den bitre striden mellom Ryan Wiik og selskapet han engang startet for å lage film om Morgan Kane, Wr Entertainment, tar stadig nye veier. Wiik forlot selskapet frivillig for ett år siden, men har siden kjempet for å komme tilbake.

På nyåret venter flere rettssaker i USA, mens Wiik i Norge har gått på tap etter tap i rettssakene etter at alle hans aksjer i Wr Entertainment ble frosset tidligere i høst som følge av et svindelsøksmål mot han.

Og nå har Ryan Wiik altså politianmeldt Hans «Haffen» Kjosmoen for sjikane. Sist tirsdag var Kjosmoen i avhør hos Follo politikammer på Ski.

– Jeg er opprørt og forbannet over at han nå går etter en mikro-aksjonær som meg, sier Kjosmoen til VG.

VG vet at det er paragraf 266 i straffeloven som Ryan Wiik vil anvende mot Kjosmoen. Den handler om hensynsløs atferd:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år», står det i paragrafen.

– Det er et paradoks at han politianmelder meg for hensynsløs atferd når det er Ryan Wiik selv som har utvist hensynsløs atferd gjennom ti år. Jeg godtar hverken forelegg eller fengselsstraff, for etter min mening har jeg ikke gjort noe galt. Men jeg ser frem til å møte han i konfliktrådet. Der tør han aldri å stille, sier Kjosmoen.

Hans «Haffen» Kjosmoen - en mangeårig storfan av Kjell Hallbings bøker om Morgan Kane - drifter to Facebook-kontoer, samt en uoffisiell Ryan Wiik-blogg, der han jevnlig det siste året har postet montasjer av Wiik i lite flatterende situasjoner. Bloggen er merket «satire» og «parodi».

– Alt jeg legger ut er basert på nyhetsartikler om Ryan Wiik. Jeg bruker overskrifter og lager tullebilder som jeg mener er godt innenfor rammene av ytringsfriheten.

– Forstår du at Ryan Wiik kan bli fornærmet?

– Jeg forstår på en måte at han kan bli litt støtt, men dette er en offentlig person som i ti år har lagt ut i mediene om sin store Hollywood-drøm, så han må tåle å bli harselert litt med, sier Kjosmoen.

Ryan Wiik har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i denne saken. VG har spurt ham konkret om hvorfor han går til anmeldelsen, hva han ønsker å oppnå med den og om den har noe å gjøre med hans pågående rettsstrid med Wr Entertainment,

VG har også stilt de samme spørsmålene til hans norske advokat, Ole Tokvam i advokatfirmaet Bing Hodneland. Han svarer ikke direkte på spørsmålene, men skriver dette i en epost til VG:

«Mens Wiik har vært opptatt av å holde seg til å si sitt om medias dekning av rettsprosessene som har foregått i USA og i Norge, har enkelte aksjonærer aktivt brukt mediene. Noen har gått enda lenger, og har bedrevet det vår klient opplever som rene sjikanekampanjer og andre uakseptable overskridelser på nettet. Der har det gått så langt at Wiik har bedt politiet om å se på lovligheten til enkeltes aktivitet, hvilket politiet nå ser ut til å ta alvorlig nok til at de har begynt å avhøre noen av aktørene».

Hans «Haffen» Kjosmoen gir klart uttrykk for at han ikke lar seg kneble.

– Hvorfor må han gjemme seg bak advokater hele tiden, istedenfor å ta kontakt med meg for å diskutere? På Facebook kan han jo også rapportere upassende innlegg, men det har aldri skjedd, sier Kjosmoen.

Han startet nettsidene for omtrent et år siden, da han var en av mange aksjonærer i Wr Entertainment som etterlyste fremdrift i filmplanene om Morgan Kane. Dette var etter at selskapet og dets nye administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, hadde mottatt Ryan Wiiks frivillige avskjed fra selskapet, samtidig som daværende styreleder, Jim Cardwell, ble sparket som følge av et aksjonæropprør.