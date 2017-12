Morgan Kane-saken: Mistanke om innsidehandel

(VG/E24) Aksjehandelen i Morgan Kane-selskapet WR Entertainment ble midlertidig stoppet torsdag morgen etter mistanke om lekkasje av innsideinformasjon.

Det bekrefter selskapets administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, overfor VG/E24.

– Handelen ble midlertidig stoppet av Oslo Børs på grunn av en potensiell lekkasje av innsideinformasjon, skriver Lucia-Khan i en tekstmelding til VG/E24.

I den opprinnelige meldingen fra Oslo Børs sto det å lese at all aksjehandel var stoppet inntil selskapet kom med en kunngjøring. Det skal være mistanke om at informasjon fra pågående samtaler mellom WR Entertainment og selskapets gründer, Ryan Wiik, om å løse den bitre tvisten mellom de to partene, har nådd offentligheten før den skal.

Aksjehandelen var i gang igjen rett før 11.00 torsdag.

Kommunikasjonssjef ved Oslo Børs, Geir Harald Aase, bekrefter børspausen som inntraff torsdag morgen overfor VG/E24, og viser til definisjonen av en slik pause. Der står det blant annet at en børspause kan inntreffe ved offentliggjøring av kurssensitiv melding.

En pause kan også oppstå av mistanke om ulik informasjon i markedet, eller at et verdipapir har en irregulær kurs- og/eller volumutvikling.

Dette er foreløpig siste omdreining i den ni måneder lange og bitre konflikten mellom Tasmin Lucia-Khan og Ryan Wiik. Konflikten rommer flere søksmål i California, der Wiik har saksøkt Lucia-Khan personlig for å ha manipulert seg selv inn i selskapets sjefsstol og Wiik vekk fra selskapet gjennom blant annet å bruke sex.

WR Entertainment har på sin side saksøkt Ryan Wiik for grovt bedrageri og svindel, og beskylder ham for å ha tilegnet seg nær 18 millioner aksjer på ulovlig vis. Den første av disse rettssakene er ventet å komme opp for en amerikansk domstol senest i januar.

WR Entertainment bekrefter i en børsmelding torsdag at selskapet er i en prosess der formålet er å løse aksjetvisten med Ryan Wiik, men kommenterer ikke hva denne løsningen vil innebære.

Variety skrev onsdag kveld at aksjetvisten er løst og at partene har kommet til en løsning. Men verken Tasmin Lucia-Khan eller hennes advokat, Marvin Putnam, vil kommentere dette, men etter det VG/E24 kjenner til stemmer det ikke at partene har kommet til en løsning, men at informasjonslekkasjen som fikk Oslo Børs til å reagere torsdag morgen stammer fra informasjon i disse samtalene mellom Ryan Wiik og WR Entertainment.

Tidligere i høst frøs selskapet Ryan Wiiks resterende aksjer i frykt for at hans handel med disse ville skade selskapet. WR Entertainment fikk medhold i Oslo tingrett, og Ryan Wiik gikk deretter på to anke-nederlag, først i en omfattende høring hos Oslo byfogdembete, deretter i Borgarting lagmannsrett som avviste Wiiks anke.

Det har foreløpig ikke lykkes VG/E24 å innhente en kommentar fra Ryan Wiik eller hans advokat, Neville Johnson.