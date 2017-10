Morgan Kane-saken: Full strid om prostitusjonspåstander

Søksmålene hagler mellom WR Entertainment-sjef Tasmin Lucia-Khan og gründer Ryan Wiik. Denne gang er prostitusjon en sentral del av anklagene.

Opplysningene kommer frem av et motsøksmål som selskapets nåværende sjef, Tasmin Lucia-Khan, leverte inn ved Los Angeles Superior Court før helgen.

Søksmålet er et svar på Ryan Wiiks personlige søksmål mot Lucia-Khan fra mars i år, der Wiik har saksøkt henne personlig for blant annet ærekrenkelser.

Svaret - eller motsøksmålet, om du vil - fra Lucia-Khan ble offentliggjort som en børsmelding fra WR Entertainment torsdag formiddag.

Forrige helg publiserte VG en lang gjennomgang av historien om forsøkene på å gjøre Hollywood-film av Morgan Kane:

I sitt opprinnelige søksmål fra mars i år presenterer Ryan Wiik en rekke påstander om hendelser og utsagn som Tasmin Lucia-Khan skal ha kommet med for å sverte hans navn overfor potensielle investorer og resten av ledelsen i WR Entertainment.

Én av påstandene i Wiiks opprinnelige søksmål er at Tasmin Lucia-Khan skal ha satt ut et rykte om at han tilbød tjenester fra prostituerte overfor potensielle investorer og forretningsforbindelser.

Det følgende er et direkte sitat fra Ryan Wiiks søksmål i mars i år, ført i pennen av hans advokat Neville Johnson:

«Rundt midten av februar 2016, ut fra informasjon og tro (betyr at informasjonen baserer seg på annenhåndsinformasjon, red.anm.),begynte Khan å spre ærekrenkende rykter om Wiik til WR-aksjonærer og styremedlemmer, inkludert styremedlem Jim Cardwell, aksjonær Jonny Martinsen og andre personer som man da ikke hadde kunnskap om hvem var, med påstander om at Wiik tilbød sine investorer seksuelle tjenester fra prostituerte for å overtale dem til å investere i WR».

Tasmin Lucia-Khan kommer inn på denne problematikken i sitt ferske motsøksmål. Der mener hun å kunne bevise at Ryan Wiik faktisk gjorde dette.

Hun har også vitner til dette, hevder Lucia-Khan i motsøksmålet.

Se: Dokumentaren om Wiik som forsøkte å lage Hollywood-film av Morgen Kane - med seg selv i hovedrollen:



VG har rettet et direkte spørsmål til Ryan Wiik og hans advokat, Neville Johnson, om det stemmer at Wiik tilbød prostituerte til investorer.

På epost svarer Neville Johnson dette:

– På sitt typiske vis sørger Miss Khan for å publisere nok en pressemelding i forhåpning om å vinne saken sin i offentlighetens rettssal. Slik er ikke tilnærmingen til Mr Wiik og hans advokater. Dette kommer måneder etter at hun lurte seg unna forkynnelsen av søksmålet mot henne, og at retten fant hennes argumenter i så henseende oppdiktede. Mr Wiik akter å heve seg over klagene hennes, ettersom de er falske, senest demonstrert ved at norske myndigheter har frikjent Mr Wiik for enhver kriminell handling, skriver Johnson, og legger til;

– Miss Tasmin, som påpekt i rettstvisten, er en mislykket nyhetsjournalist uten erfaring som produsent, langt mindre som øverste sjef for et offentlig selskap.

ANGREPSVILLIG: Tasmin Lucia-Khan, toppsjef i WR Entertainment, mener nå å kunne bevise at Ryan Wiik tilbød sex med prostituerte overfor selskapets investorer. Foto: Frode Hansen , VG

Tasmin Lucia-Khan responderer slik;

– Jeg ble sjokkert og knust da jeg mottok Wiiks søksmål mot meg. Han forsøkte å skremme og true meg med sitt ondskapsfulle SLAPP-søksmål, slik at jeg skulle stoppe å granske svindelanklagene mot han, sier Lucia-Khan til VG.

Hun refererer her til det store svindelsøksmålet som WR Entertainment anla mot Ryan Wiik i juni i år.

Motsøksmålet fra Tasmin Lucia-Khan mot Ryan Wiik før helgen er et såkalt anti-SLAPP-krav. SLAPP står for «Strategic Lawsuit Against Public Participation» og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å «sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav».

Motsatsen Anti-SLAPP - som altså er det Tasmin Lucia-Khan og WR Entertainment benytter seg av nå - er innført i flere amerikanske stater, deriblant California, for å sikre at grunnløse søksmål - som oftest ærekrenkelser - ikke blir avsluttet på denne måten ut fra prinsippet om ytringsfrihet og at alle har rett til å få sin sak prøvd i retten.

Ryan Wiik og Neville Johnson var også innom retten i Los Angeles forrige uke. Nå søker de medhold i å få utlevert alle interne dokumenter og papirer i WR Entertainment, inkludert lønn og aksjeopsjoner til administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan.

Ifølge Neville Johnson er dette helt nødvendig for å renvaske Ryan Wiiks navn etter det han kaller en kontinuerlig negativ svertekampanje fra Lucia-Khan i media. Selv har Ryan Wiik unngått media, hevder Johnson. Som bevismateriale for det han kaller Lucia-Khans mediekampanje, har den amerikanske advokaten blant annet lagt ved VG Helgs store sak om Morgan Kane-komplekset fra sist lørdag.

I Tasmin Lucia-Khans motsøksmål fra før helgen har både hun og WR Entertainments styreleder, Frode Foss, avgitt sine forklaringer. Det samme har en av WR Entertainments største aksjonærer, Jonny Martinsen.

Ifølge motsøksmålet fra Lucia-Khan var Martinsen personen som fikk tilbud om avtalt sex som en gave fra Ryan Wiik.

Søksmålet hevder også at det var Wiiks egen assistent på denne tiden som skulle være «gaven».

– Jeg ble sjokkert og ønsket naturligvis ikke denne «gaven», sier Martinsen i sin vitneforklaring, og legger til at han etter dette mistet all respekt for Ryan Wiik.

I RETTEN: Ryan Wiik møtte Tasmin Lucia-Khan i Oslo tingrett i en muntlig høring tidligere i høst. Foto: Frode Hansen , VG

Etter at Ryan Wiik i juni ble saksøkt av WR Entertainment for ulovlig å ha tilegnet seg 18,8 millioner aksjer, har selskapet senere fått medhold to ganger av norske rettsinstanser om å fryse Ryan Wiiks aksjer i selskapet inntil svindelsøksmålet i California er avsluttet.

Ryan Wiik har tidligere uttrykt ønske om å anke denne kjennelsen til lagmannsretten.

– Vi ser frem til en ny avgjørelse fra lagmannsretten, skrev Wiiks norske advokat, Ole Tokvam, i en epost til VG for nøyaktig en måned siden.

Det er ikke kjent når partenes ulike rettssaker - fem i tallet - vil finne sted i USA, heller ikke når det faller en avgjørelse i noen av de mange rettslige begjæringene som herjer denne saken.

For øvrig ble en bedragerianmeldelse fra noen av investorene mot Ryan Wiik nylig henlagt. Også denne avgjørelsen er påklagd.