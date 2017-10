Michael Fassbender snakket ikke med Nesbø om Harry Hole

LONDON (VG) Hollywood-stjernen Michael Fassbender (40) og forfatter Jo Nesbø (57) prioriterte fysisk utfoldelse da de møttes under innspillingen av «Snømannen».

Michael Fassbender kom inn i «Snømannen»-prosjektet etter at det hadde vært i planlegging i flere år. Først skulle Martin Scorsese regissere, men han trakk seg ut til fordel for andre prosjekter. Svenske Tomas Alfredson kom inn, kritikerrost med Oscarnominerte «Muldvarpen». Han var også grunnen til at Michael Fassbender ble med i filmen.

– Jeg snakket med ham første gang i 2010 i forbindelse med «Muldvarpen». Jeg fikk ikke vært med fordi jeg jobbet med «X Men First Class». Da manuset til «Snømannen» kom, og han stod bak, grep jeg muligheten, sier Fassbender til VG.

Han ble nærmest kastet inn i det, og startet «Snømannen»-innspilling kun to dager etter at innspillingen av «Assassins’ Creed» var ferdig.

– Jeg måtte hente meg inn kjapt, men det gjør jo ikke noe siden Harry ikke snakker så mye. Jeg måtte lese bøkene så fort jeg kunne.

Jo Nesbø holdt en lav profil under innspillingen, og gjorde ikke noe stort nummer av seg når han var på settet. Fassbenders kollega Rebecca Ferguson (Kathrine Bratt) fikk ikke engang med seg at den kjente forfatteren hadde vært innom settet, forteller hun til VG.

VED RJUKAN: Harry Hole på oppdrag til fjells. Foto: UIP

Fassbender fikk imidlertid mulighet til å tilbringe tid med forfatteren på egen hånd. Mange ville kanskje benyttet anledningen til å spørre og grave om Harry Hole. Ikke så med Fassbender.

– Han tok meg med på klatring. Jeg spurte ham ikke så mye om karakteren. Det gjorde jeg faktisk ikke med Cormac McCarthy heller, da jeg spilte inn «The Counselor». Vi bare småpratet om hva som helst.

– Drakk dere, vil VG vite.

-Nei, vi drakk brus! Jeg tror ikke han drikker i det hele tatt? Vi klatret, han er en veldig god klatrer!

Regissør Tomas Alfredson har også fortalt at Jo Nesbø ikke ville være involvert i det hele tatt med manus eller under innspilling. Og forfatteren selv har overlatt filmprosjektet helt til andre.

– Jeg ser på min bok som en input til regissør Tomas Alfredson. Nå er det hans historie. «Snømannen» på film er ikke min historie, fortalte han VG forrige uke.

Fassbender har tidligere snakket om hvor glad han er i karakteren. Først sammenligner ham med actionhelten John McClane, fra «Die Hard»-filmene, men trekker det tilbake.

– Men han virker som en virkelig person, som McClane. Jeg tok ham ganske fort, synes han er en bra fyr. Morsom også, på en merkelig måte. Han drikker for å lamme hjernen, han har en «harddisk» som går HELE tiden. Hvis han ikke har en motstander å nedkjempe, så er han på flaska. Jeg kunne sette meg inn i det. Jeg likte ham!

– Drikker han når han ikke får gjøre det han elsker å gjøre?

– Jeg vet faktisk ikke om han elsker det han gjør. Det er nesten en torturgreie for han. Jeg tror han hater det litt, men han er veldig god i jobben.

– «Snømannen» er jo en del av en serie, ville du spilt Harry Hole igjen?

– Helt klart!

– Tror du det kommer flere filmer?

– Vi får se, det er definitivt nok materiale der, sier den irsk-tyske skuespilleren.

Innspillingen av filmen, spesielt i Oslo, var av den iskalde sorten. Temperaturen var nede mot 20 kuldegrader. Men det var faktisk en kulde skuespilleren kunne like.

– Det var faktisk ikke så ille! «Macbeth» var mye verre, sier han om filmen han spilte inn i England og Skottland i 2015.

– Det var en veldig tørr kulde, veldig forfriskende. Du kler deg godt, selvsagt, og stillongsen kom godt med. Jeg likte det veldig godt, og elsket Oslo som by. Det er verre med kulda her i London, med luftfuktighet i tillegg.