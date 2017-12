Helge Jordal forteller at han ble klådd på av kvinnelig kollega

Skuespillerveteranen (71) Helge Jordal snakker om hvor ydmykende han syntes det var å bli befølt på lårene og i skrittet.

I et intervju med BT forteller Jordal at han helt siden han slo gjennom som skuespiller (for flere tiår siden, red.anm.) har opplevd svært nærgående kvinner, som «har tillatt seg mye».

For en tid tilbake skal 71-åringen ha hatt vært utsatt for en svært ubehagelig hendelse ute på byen – på en restaurant. Han forteller at en kvinne plutselig begynte å beføle ham på lårene og opp i skrittet. Jordal sier at han måtte slite seg løs, og at han valgte å forlate stedet.

– Det var ydmykende, sier han til BT, og forklarer at det dreide seg om en kvinne han i ettertid har måttet jobbe med.

Samarbeidet skal ha vært anstrengt.

– Det var tydelig at hun hadde behov for å markere at hun hadde makt over meg, sier Jordal til avisen.

Han forteller at han ikke varslet arbeidsgiveren om den konkrete hendelsen, men at snakket med dem om arbeidssituasjonen. Det skal ikke ha resultert i noe.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Jordal uten å lykkes.

Prisbelønte Jordal, kjent fra oppsetninger, filmer og serier som «Jeppe på Bjerget», «Orions Belte», «Landstrykere», «Nattseilere» velger å stå frem med sin erfaring i håp om at flere menn skal snakke.

Han synes det er rart at så få menn går ut i media med tanke på det store antallet kvinner som de siste ukene har fortalt om uønsket seksuell oppmerksomhet og sjikanering. #Metoo-kampanjen har skapt enormt engasjement verden over – også i Norge.

Nylig omtalte Aftenposten 487 kvinnelige skuespillere og deres kraftige oppgjør mot sextrakassering og overgrep.

Jordal kommenterte kampanjen overfor NRK i november:

– Teatersjefer, regissører og de som har makt over deg, har kunnet bruke sin posisjon, fordi de har kunnet true med at de ikke skal få videre jobb hvis de ikke utfører visse tjenester, uttalte han.

BT har vært i kontakt med den aktuelle kvinnen, som ikke ønsker å kommentere saken.

