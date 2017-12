Matt Damons far døde av kreft

Filmen ble delvis spilt inn i Norge og Vesterålen, men hovedrolleinnehaveren Matt Damon uteble fra premieren på «Downsizing». Årsak: Faren hans døde av kreft noen dager før.

Det skriver The Hollywood Reporter. Kent Damon ble ble 74 år og døde 14.desember etter flere års sykdom. Han fikk en kreft-diagnose allerede i 2010 - og i et intervju med Extra noen dager før faren døde sa Matt Damon blant annet:

– Min far har vært syk lenge og det er en prosess vi har gått igjennom. Men vi er glade for alle som ber for ham.

FAR OG SØNN: Matt Damon og faren, Kent i et arkivbilde fra 2006. Foto: Franck Prevel , AP

«Downsizing» handler om en norsk vitenskapsmann som kan forminske folk ned til 12 centimeter i et forsøk på å forhindre befolkningsveksten og redde miljøet. Matt Damons rollefigur tror han kan få et bedre liv med mindre forbruk, inntil kona forlanger skilsmisse. Med i filmen er også Alec Baldwin, Christoph Waltz, Neil Patrick Harris, Jason Sudeikis, norskættede Kristen Wiig og svenske Rolf Lassgård.

Forøvrig takket Liv Ullmann nei til en rolle i samme filmen og det angrer hun på, fortalte Liv Ullmann i et intervju med VG nylig.

– Jeg fikk et skjønt brev av regissøren (Alexander Payne journ.anm.) der han fortalte at han først hadde spurt Meryl Streep, men at siden hun ikke kunne hadde hun sagt til ham at jeg hadde masse humor. Men plutselig fikk jeg masse komplekser og hørte meg selv si «nei». Jeg tenkte at han kom til å angre når han så meg, og skjønne at jeg ikke kom til å være morsom, sa Ullmann blant annet

Det hele endte, ifølge Ullmann, med at den mye yngre Kirsten Wiig fikk rollen, etter at den skal ha blitt skrevet om fra en morskarakter til en kone.