Måtte ofre Val Kilmers stemme i «Snømannen»

LONDON/OSLO (VG) Da det måtte gjøres endringer i dialogen i storfilmen like før lansering, måtte en annnen skuespiller låne stemme til den amerikanske stjernen.

Skuespilleren, som tidligere har spilt selveste Batman, innehar rollen som etterforsker Gert Rafto fra Bergen i «Snømannen», en ganske viktig rollefigur i filmen, selv om rollen ikke er den aller største.

Kilmers opptreden har imidlertid blitt lagt merke til allerede. Flere norske anmeldere påpeker at stemmen til Val Kilmer høres merkelig ut.

VGs anmelder skriver at stemmen er « dubbet av en annen, fullstendig ute avsynk med det vi ser».

Dagsavisen skriver at Val Kilmer er «latterlig bedritent dubbet av en annen skuespiller», og antyder at det kan ha å gjøre med Val Kilmers kamp mot strupekreft.

«SNØMANNEN»-REGISSØR: Tomas Alfredson i Oslo tidligere i uken. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det er ikke tilfelle, skal vi tro filmens regissør Tomas Alfredson.

– Her og der trengte vi å gjøre endringer, bare for noen uker siden. – Vi gjorde om en scene som utspiller seg på en restaurant i Bergen, og vi ble nødt til å endre innholdet i den scenen. Så han trengte en «voicedouble». Val var ikke tilgjengelig selv for å gjøre det. - Det var ikke planlagt, det er sånn som hender.

– Var det på grunn av helseproblemer han ikke kunne det?

– Nei, jeg tror han holdt på med noe teaterting. Og vi trengte å gjøre det på en spesiell dato da han ikke kunne.

Tidligere i år avslørte Val Kilmer at han har blitt frisk fra kreft, og at han fremdeles sliter med hoven tunge.

– Siden jeg ikke høres ut som mitt vanlige jeg, tror kanskje folk at jeg fremdeles er dårlig, uttalte han i følge BBC.