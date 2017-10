Jo Nesbø fjernet som «Snømannen»-produsent etter eget ønske

Både Jo Nesbø og hans agent Niclas Salomonsson har hele tiden stått oppført som produsenter på «Snømannen», men denne uken ble begge navnene fjernet fra filmdatabasen Imdb.

Helt siden Nesbø og Salomonsson solgte filmrettighetene til Working Title i i 2010, har de to vært med som såkalte executive producers – assosierte produsenter – på filmen.

I forrige uke sto de fortsatt oppført som to av 13 produsenter på filmen, sammen med blant annet regissør Tomas Alfredson og Martin Scorsese. Men i dag er de to fjernet fra produsentlisten til «Snømannen» på filmdatabasen Imdb.com.

TATT BORT: Her er bilder av produsentlisten på imdb.com tatt med bare noen dagers mellomrom. På den ferske listen til høyre, står ikke Jo Nesbø og Niclas Salomonsson oppført som produsenter lenger.

– Dette har vi ingen kommentar til, sier Niclas Salomonsson til VG.

Han vil ikke gi noe svar på hvorfor navnene er fjernet, men etter det VG kjenner til skal det være enighet mellom partene om dette. De to står heller ikke oppført som produsenter på rulleteksten til filmen.

«Snømannen»-regissøren: – Har ikke lest norske anmeldelser

Det har stormet i norsk media etter lanseringen av storfilmen «Snømannen» – som er basert på Jo Nesbøs kritikerroste bok ved samme navn. Filmen er blitt totalslaktet av kritikerne, og VGs anmelder spurte: Hva i alle dager skjedde her? og ga terningkast 2. Samme terningkast ga både Adresseavisen og NRK.

Allerede før filmen hadde premiere, og før den elendige mottagelsen, gikk ryktene om at filmen ikke holdt mål – og Jo Nesbø selv understreket i et intervju med VG at «Snømannen» på film er ikke var hans historie.

Les intervjuet: Jo Nesbø: – «Snømannen» på film er ikke min historie

Nesbø: - Unaturlig å bli kreditert



Nå sier han til VG at det ligger lite dramatikk i at navnet hans ikke lenger står på listen over produsenter - og at det er lenge siden han skjønte at han ikke kom til å ha særlig innflytelse over prosjektet «Snømannen» på film.

– Det ligger langt tilbake i tid. Alt tidlig i prosjektet så jeg at jeg kom til å ha minimal innflytelse utover å ha skrevet boka, noe som er helt på sin plass, det er regissørens historie derfra. Men da syntes jeg heller ikke det var naturlig å bli kreditert som produsent. Noe Universal og Working Title syntes var helt i orden, derfor er jeg ikke listet opp blant de ni produsentene i rulleteksten.

Selv droppet han filmpremieren for å dra på en lenge planlagt klatretur til Hellas.