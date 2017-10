Johnny Depp saksøker advokater

Skuespilleren mener advokatfirmaet som representerte ham i flere år konspirerte med hans finansielle managere og loppet ham for penger.

Johnny Depp krever 30 millioner dollar av sin tidligere advokater i firmaet Bloom, Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman LLP.

I søksmålet skriver Depp at advokatfirmaet tok betaling uten at det forelå noen kontrakt på det. Nå vil han altså ha pengene tilbake.

Depp hevder ifølge søksmålet at advokatfirmaet lot hans egne finansielle managere, TMG, «rane» ham for penger. Depp mener advokatfirmaet sto i ledtog med TMG, som han også har saksøkt.

– De saksøkte og TMG jobbet som reven som vokter hønsegården, og avslørte aldri overfor Depp om at det kreves kontrakter for de store salærer som TMG betalte til seg selv og de saksøkte fra Depps penger, noe som er i strid med loven i California, heter det i et av punktene i søksmålet ifølge Hollywood Reporter.

TMG hevder på sin side at Depp var meget klar over tilstanden på sine egne finanser, mens skuespilleren hevder han bare ble vist siden han skulle signere på. TMG har tidligere uttalt at Depp kun har seg selv å takke for det store økonomiske uføret han har havnet i.

Depp søksmål inneholder seks punkter, som går på blant annet brudd på ansvaret som formuesbestyrer, og ugrunnet berikelse.

Advokaten som representerer advokatfirmaet, Kurt Peterson har sendt en uttalelse til Hollywood Reporter hvor han uttrykker at firmaet er «ekstremt skuffet» over søksmålet. TMG har ikke kommentert søksmålet.