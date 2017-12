J. K. Rowling forsvarer valget av Johnny Depp i «Fantastic Beasts 2»

J. K. Rowling forteller nå at hun har hatt store bekymringer rundt valget av Johnny Depp til rollen som Gellert Grindelwald på grunn av voldsanklagene fra hans tidligere kone, Amber Heard.

– Jeg var dypt bekymret en periode, skriver J.K Rowling på sin offisielle hjemmeside.

Depps karakter ble introdusert mot slutten av den første «Fantastic Beasts»-filmen. En film som forøvrig lokket 259.394 besøkende til norske kinoer i fjor, og ble den 13. mest sette filmen i 2016, ifølge tall fra Filmweb.

Filmen fikk også en Oscar for beste kostymer.

Rowling er både er produsent og har skrevet manus til «Fantastic Beasts 2». Hun legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig beslutning å ta hvorvidt hun skulle la Depp fortsette i rollen som Gellert Grindelwald. Ikke minst fordi hun ikke ønsket å legitimere handlingene Depp var beskyldt for, skriver NME som først omtalte denne saken.

– Vi vurderte å finne en annen til rollen. For meg var det også vanskelig og frustrerende å ikke kunne diskutere dette åpent med mine fans. Men samtidig må vi respektere de avtalene som partene i denne saken har kommet frem til og privatlivets fred, skriver Rowlings og fortsetter:

– Både filmskaperne, og jeg er nå svært komfortable med valget av skuespiller og mener at det er et riktig valg, konkluderer Rowlings.

Depps tidligere kone trakk som kjent anklagene om at han hadde mishandlet henne og de to inngikk forlik i skilsmissesaken Et forlik hvor Depp gikk med på å betale Heard rundt syv millioner dollar, ifølge TMZ.

Historien i den første filmen finner sted i New York på 1920-tallet – 70 år før Harry Potters tid. Det er ventet at den andre filmen tar for seg forholdet mellom Gellert Grindelwald og Albus Dumbledore. Den nye filmen skal etter planen ha premiere i november neste år.