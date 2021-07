TILBAKE: Margot Robbie returnerer som Harley Quinn i «The Suicide Squad». Foto: Warner Bros.

Storfilmen hylles: − Hysterisk

Kritikerne laget hakkemat av den første «Suicide Squad»-filmen i 2016. Skal vi tro reaksjonene så langt, er oppfølgeren langt mer lovende.

Av Jonathan Falk

DC har lagt mange ressurser i å ta opp kampen med Marvels spektakulært suksessfulle superheltfilmer. Det har de hatt vekslende hell med, blant annet da de slapp «Suicide Squad» for fem år siden. Her skulle noen av de mest ikoniske skurkene i DC-universet (som blant annet huser Batman og Supermann) settes sammen for å danne en dødsskvadron, og stjerner som Margot Robbie og Will Smith var med på laget.

Til tross for at filmen tjente solide summer, var dommen fra kritikere og fans brutal. I dag har den en score på stusslige 25 prosent på kritiker-nettstedet Rotten Tomatoes.

Regissør David Ayer har siden den gang ikke lagt skjul på at innblanding fra studioet ødela mye. I fjor tvitret han nok en gang hvordan filmen ble «revet i fillebiter».

– Strålende!

Oppdraget med å snu skuten gikk til James Gunn, som i utgangspunktet er kjent for å lage fan-favoritter for Marvel, deres argeste konkurrent. Der står han bak «Guardians of the Galaxy»-filmene. I USA har de første kritikerne nå fått se hans DC-debut, og tonen er en ganske annen enn i 2016.

Rotten Tomatoes-anmelder Tessa Smith er én av dem som deler sin begeistring.

– «The Suicide Squad» er rent adrenalin. James Gunn går fullt ut James Gunn, og det er strålende! Jeg forelsket meg i hvert eneste medlem i castet, skriver hun på Twitter.

I Norge har den premiere 6. august.

LOVORD: Mange er svært begeistret for John Cena i rollen som superskurken Peacemaker. Foto: Warner Bros.

Heller ikke denne gangen har studioet spart på kruttet når det kommer til castet. Margot Robbie gjentar sin rolle som Harley Quinn, og resten av rollene bekles av blant annet Sylvester Stallone, Pete Davidson, Nathan Fillion, John Cena, Viola Davis og Idris Elba.

Her er et knippe av reaksjonene som har kommet til nå:

Hyllet arvtageren

Selv om David Ayer ikke sitter bak roret på film nummer to, virker tonen mellom de to regissørene å være god. I et intervju fra tidligere i måneden får Gunn spørsmål om sin forgjenger.

– Vi har snakket mye om hva som skjedde, og han har fortalt meg alt (...) Han har vært veldig real mot meg, og jeg er takknemlig for alt han har gjort for meg, sier Gunn i intervjuet.

Klippet nådde også Ayer selv, som responderte med flere vennlige emojier.