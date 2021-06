IKKE SNAKK SÅNN!: Emily Blunt vasker Noah Jupes munn med såpe i «A Quiet Place 2». Foto: Jonny Cournoyer / United International Pictures

Filmanmeldelse «A Quiet Place 2»: Å, hold nå kjeft!

Sagaen om stillefolket.

Av Morten Ståle Nilsen

HORRORFILM/THRILLER

«A Quiet Place 2»

USA. 15 år. Regi: John Krasinski

Med: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Noah Jupe

«A Quiet Place» var en av de gledelige overraskelsene i 2018. Et horrordrama regissert av en mann som er mest kjent som skuespiller (i amerikanske «The Office»), med kona hans i hovedrollen, som gjorde det horrorfilmer av og til gjør:

Introduserer en ny liten tvist som rettferdiggjør én runde til med i og for seg velkjente «bø»-effekter, slimete monstre og hjertet-i-halsen spennende/sadistiske barn-i-livsfare sekvenser.

I dette tilfellet dreide alt seg om volum. Monstrene i «A Quiet Place» reagerte på lyder. Når de oppfattet noe som var høyere enn et pip, kom de jagende i faderlig fart – for så å tilintetgjøre alt i sin vei.

STILLE SOM MUS: Noah Jupe, Millicent Simmonds og Emily Blunt (fra venstre) i «A Quiet Place 2». Foto: Jonny Cournoyer / United International Pictures

Familien Abbott hadde overlevd monsterinvasjonen fordi de behersket tegnspråk: Datteren Regan (Simmonds) er døv. I prologen til «A Quiet Place 2» treffer vi alle sammen igjen, inkludert far Lee (regissør Krasinski selv), og får vite litt mer om dagen da de ufyselige stankelbein-alienene kom til jordkloden.

Så, etter tittelsekvensen, bærer det rett tilbake der forgjengeren slapp, nærmere bestemt til dag 474 etter katastrofen. Familiegården brenner, far har dødd heltedøden. Mor Evelyn (Blunt), Regan, sønnen Beau (Jupe) og et nyfødt spedbarn er igjen, og de må legge ut på vandring. Evelyn er fremdeles bandasjert på foten etter den forrige filmens grufulle møte med en spiker.

VANDRERE – ETTER APOKALYPSEN: Emily Blunt og Noah Jupe i «A Quiet Place 2». Foto: Jonny Cournoyer / United International Pictures

De ramler over Emmett (Murphy), en nabo fra det en gang så idylliske småbysamfunnet familien Abbott var en del av. Han lever, men er en mann uten håp: Ferdig fordi han mislyktes i å beskytte sine barn og sin kone. Det blir opp til Abbott-ene, og spesielt datteren Regan, å få den slagne mannen på mer heltemodige tanker.

Man merker umiddelbart at Krasinski er blitt en dreven iscenesetter av effektive, genuint skremmende horrorsekvenser. «A Quiet Place 2» går på skinner: En lyd flerrer stillheten, man hører den ekle, liksom smattende og tikkende lyden fra monstrene – og så er helvete løs.

Noe av grunnen til at han er blitt så flink og selvsikker, er trolig at dette er den andre gangen han lager den samme filmen. I klartekst: «A Quiet Place 2» er veldig lik «A Quiet Place». Dette gir oppfølgeren et mekanisk preg som er til å leve med, men får den til å føles som en tur i et spøkelsestog på tivoli.

I ONDE DAGER: John Krasinski instruerer kona Emily Blunt på settet til «A Quiet Place 2». Foto: Jonny Cournoyer / United International Pictures

Noe av hemmeligheten med forgjengeren, var at den klarte å involvere oss på et emosjonelt plan. (Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan den må ha virket på relativt nybakte foreldre.) «A Quiet Place 2» ønsker sikkert det samme. Men det virker ikke like sterkt denne gangen.

Manuset gjør barna til blodtørstige soldater. Små kopier av sin avdøde, fryktløse far, overraskende fingernemme med skytevåpen under krevende postapokalyptiske omstendigheter. Både Jupe og – spesielt – Simmonds er ypperlige skuespillere. Men «finn helten i deg»-budskapet føles likevel banalt. Det innebærer også at Blunt, det største navnet på plakaten, i lange perioder blir en bifigur.

Innvendinger til tross – spennende er det. Og «A Quiet Place» fatter seg i likhet med sin forgjenger i forbilledlig korthet.