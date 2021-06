DEN GANG DA: Ben Affleck og Jennifer Lopez på en premiere i Los Angeles i 2003. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP

Kyssebilde av Jennifer Lopez og Ben Affleck vekker oppsikt

Jennifer Lopez (51) og Ben Affleck (48) har vært tause om det angivelige forholdet, men et nytt bilde taler for seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

En rekke medier omtaler det ferske kyssebildet med de to, som New York Post publiserte mandag.

Bildet er tatt utenfor den berømte sushi-restauranten Nobu i Malibu i California søndag kveld. Anledningen skal ha vært bursdagen til Lopez’ søster Lynda (50), og flere slektninger var angivelig til steder – deriblant Lopez’ barn.

Avisen bringer flere bilder, der de to ser svært hengivne ut, blant annet et der hun klapper ham på kinnet.

Los Angeles Times er blant dem som omtaler kyssebildet. Avisen skriver at Lopez’ og Affleck «kan sakene sine», fordi «ingenting er et tydeligere signal på en kjendisromanse enn å kline på Nobu».

NY Post har også delt bildet på Twitter:

Det er nesten 20 år siden paret, som på den tiden ble kalt «Bennifer», brøt forlovelsen.

Nyheten om at de to eks-turtelduene så ut til å ha gjenopptatt romansen, kom i mai – kort etter at Lopez hadde brutt med basketspilleren Alex Rodriguez (45).

Både Ben og Jen deltok på «VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» i april, og da de forlot arrangementet sammen, skjøt spekulasjonene fart.

VELDEDIGHETSKONSERT: Jennifer Lopez opptrådte under «VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» i april. Der deltok også Affleck. Foto: VALERIE MACON / AFP

Ennå har ingen av dem kommentert den nye forbindelsen, men nå foreligger altså det som må kunne tolkes som et bevis for at det er søt musikk på gang.

Paparazzifotografer har fulgt de to kjendisene ekstra tett de siste par månedene, og kyssebildet er det første av sitt slag.

Gift på hver sin kant

Mye har skjedd siden paret brøt forlovelsen i 2004. Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (52) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og fikk tvillinger sammen. De ble imidlertid skilt ti år senere.

Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (49) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.