PÅ SPA FØR STORMEN: Rudy Claes og Kathrine Thorborg Johansen i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Oslo – København»: Drama på danskebåten

Danskebåten har vært åsted for mang en samlivskrise. De i «Oslo – København» kommer bardus på.

DRAMA

«Oslo – København»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Jan Vardøen

Med: Rudy Claes, Kathrine Thorborg Johansen, Hallvard Holmen, Lars Berge

«Harry» møter hipster i dette kammerdramaet satt til danskebåten, i form av parene Linn (Claes)/Ingar (Holmen) og Ingeborg (Thorborg Johansen)/Tom (Berge).

Førstnevnte par driver et firma der Ingeborg er ansatt. Sistnevnte antar at de er blitt invitert fordi hun enten skal bli forfremmet eller få sparken. Årsaken skal vise seg å være, eller utvikle seg til å bli, en ganske annen.

KOMFORT I KABINEN: Kathrine Thorborg Johansen og Lars Berge i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Linn og Claes har ikke barn, men prøver stadig. Ingeborg og Tom har en åtte år gammel sønn med «spesielle behov» hjemme. Disse behovene er det som regel Tom som dekker. Han er akademiker med enkeltmannsforetak, og har «etnisk tekstilarbeid» som område. Dette forteller oss i klartekst at han, i motsetning til den ambisiøse Ingeborg, knapt arbeider i det hele tatt.

Men hobbyer og interesser har han! De er «elitistiske» nok til å gå spesielt Ingar en smule på nervene. Tom brygger sin egen IPA hjemme, og legger ut, som en annen Bjørn Eidsvåg, om hvordan en god amarone skal lagres. Ingar, en fornuftig mann, tenker mest på alkoholprosenten.

TENKER PÅ PROSENTEN: Hallvard Holmen i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Toms belærende tendenser er i det minste en avveksling fra de pinlige pausene som inntreffer når alle fire setter seg ned for å spise. Skjønt tausheten skal snart ta slutt: Når gutta går ut på dekk for å røyke, får Ingeborg et tilbud av Linn som ikke har noen med jobben å gjøre, og som kommer svært brått på.

Det er bare å ta av seg fedoraen for mangtsysleren Jan Vardøens utrettelige kreativitet; iveren hans etter å skape noe som ikke var i verden fra før, enten det er snakk om barer, restauranter, plater, bøker eller filmer. Dette er hans fjerde langfilm på seks år, og den er som vanlig laget av luft og kjærlighet.

PINLIGE PAUSER: Rudy Claes, Lars Berge, Hallvard Holmen og Kathrine Thorborg Johansen (fra venstre) i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

«Oslo – København» er dessuten en god film – i hvert fall et stykke på vei. Vardøen har åpenbart et talent for personinstruksjon: Det er mye fint, naturlig skuespill å se her. Uredd er han også. «Oslo – København» handler om et dagsaktuelt tema (som jeg ikke skal si noe om her.)

Evnen hans til å få mye ut av lite er det sagt og skrevet mye om før. Den gjelder også her, i en film for fire hovedpersoner og én dansk kelner. Vardøen har laget filmmusikken selv. Den byr på mye orgel (ved Øystein Moen).

«THE BLUES» PÅ DET LILLE ROMMET: Kathrine Thorborg Johansen i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Det er imidlertid fullt mulig å sette fingeren på svakheter. Den største, for denne anmelder, er at persontegningene blir for grunne. Linn, Ingar, Ingeborg, Tom – alle disse menneskene defineres ut i fra hva de liker og ikke liker, og da spesielt innenfor regissørens egne interesseområder (mat og drikke, reiser).

Ja visst kan slike personlige preferanser si oss en god del om hvem mennesker er. Men de kan ikke forklare alt.

ET TILBUD HUN IKKE KAN UTSTÅ: Rudy Claes (til venstre) og Kathrine Thorborg Johansen i «Oslo – København». Foto: Nordisk Film Distribusjon

«Oslo – København» mister også en god del energi i oppløpet, og personlig tenker jeg at denne novelle-aktige historien ville gjort seg bedre som kortfilm. Inntrykket forsterkes av en slutt som er tydelig nok, men føltes grunnleggende utilfredsstillende, i alle fall for meg.

Likevel. Vardøen er på sporet av noe i «Oslo – København», selv om det ikke holder helt i havn. Kall meg en krakk, men denne filmen er det vel verdt å se.

Publisert: 20.11.20 kl. 08:29

