Megan Fox har søkt om skilsmisse

Megan Fox (34) er forelsket på nytt og har søkt Brian Austin Green (47) om skilsmisse.

Selv om Hollywood-stjernen Megan Fox og rapper Machine Gun Kelly (30) har vært kjærester i mange måneder, var det første gang de viste seg offentlig, da de begge kastet glans over American Music Awards i Los Angeles søndag.

Ifølge People, The Blast og flere andre medier, leverte Fox inn skilsmissesøknaden onsdag denne uken.

Skuespillerektemannen Brian Austin Green skal også ha sendt sine dokumenter inn senere samme dag, eller «sin respons» på ekskonas søknad, som amerikanske medier kaller det.

Green har imidlertid ikke lagt skjul på at han sørger over bruddet. Han har brettet ut kjærlighetssorgen i egen podkast.

At det er anstrengt mellom han og Fox, ble for alvor tydelig da hun langet ut mot Green i november med anklager om at han forsøker å fremstille henne som en fraværende mor.

Paret var gift i ti år og har tre barn sammen i alderen fire til åtte år.

Også i 2015 var det alvorlig knute på tråden mellom Fox og Green. Da var det også Fox som sendte inn separasjonspapirene og søkte om skilsmisse.

Senere fant de to tilbake til hverandre, og ikke mange måneder senere kom nyheten om at de ventet sitt tredje barn.

Etter mange spekulasjoner bekreftet Megan Fox i sommer at hun hadde forelsket seg i Machine Gun Kelly, eller Richard Colson Baker, som han egentlig heter.

I september utbroderte også Baker i en podkast at det var kjærlighet ved første blikk da de to møttes i fjor under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass». Filmen, som har Bruce Willis (65) på rollelisten, har ennå ikke hatt premiere.

Også Fox og Green møttes på filmsettet i sin tid, i 2004, da de begge figurerte i «Hope and Faith». Da var hun 18 og han 30.

