Timothée Chalamet skal spille Willy Wonka

Timothée Chalamet (25) skal både synge og danse i filmen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Verden skal nemlig bli bedre kjent med verdens mest berømte sjokolademaker, men denne gangen er det en ung Willy Wonka som står i sentrum.

Altså får publikum ikke møte Charlie Bucket og de andre fra «Charlie og sjokoladefabrikken», siden handlingen i den nye filmen er lagt til mye tidligere.

Filmselskapet Warner Bros holder kortene tett til brystet, men representanter for Chalamet bekrefter overfor Deadline at skuespilleren skal vise både stemmeprakt og danseferdigheter i filmen, som blir musikal og får tittelen «Wonka».

Tidligere har avdøde Gene Wilder og Johnny Depp (57) figurert på lerretet i filmene basert på norske Roald Dahls eventyrbok – henholdsvis i 1971 og 2005.

Kinopublikum vet fra før at Willy Wonkas far var tannlege, og at godteri var forbudt da Wonka var barn. Ellers er bakgrunnen et ganske hvitt lerret å bleke.

2005: Willy Wonka slik Johnny Depp portretterte ham. Foto: Warner Bros./Sandrew Metronome Norge

Sin unge alder til tross, Chalamet har en lang merittliste, blant annet avden kommende nyinnspillingen av «Dune», der deler av handlingen er filmet i Norge.

25-åringen ble i 2018 Oscar-nominert for hovedrollen i «Call Me By Your Name». Året etter var han Golden Globe-nominert for «Beautiful Boy». Publikum kjenner ham også fra «Little Women».

1971: Gene Wilder var den første som fikk spille i den lilla kåpen i «Charlie og sjokoladefabrikken». Foto: Paramount Pictures

Chalamet dukker er også aktuell i kommende «The French Dispatch», «Don’t Look Up» og «Bones & All». I tillegg skal han spille Bob Dylan i filmbiografien «Going Electric» om musikerlegenden (80).

«Paddington»-regissør Paul King (49) får regien på «Wonka», mens «Harry Potter»-produsent David Heyman (59) skal produsere. Simon Rich (36) skal skrive manuset.

Planen er at innspillingen skal starte i september.