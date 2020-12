GLØD: Joe Gardner får sitt livs sjanse i «Sjel». Foto: DISNEY

Filmanmeldelse «Sjel»: Tilbake til livet

Inspirerende sjelfylt om å tro på et liv før døden.

«Sjel»

Amerikansk animasjonsfilm.

Premiere på Disney+ fredag 25. desember

Regi: Peter Docter

Manus: Peter Docter og Kemp Powers og Mike Jones

Stemmer: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rechel House Norske stemmer: Yosef Wolde-Mariam, Henriette Marøen, Tshawe Baqwa, Silya Nymoen, Markus Bailey

På samme dag får skolekorpslærer Joe Gardner (Jamie Foxx/Yosef Wolde-Mariam) anledning til å sikre fremtiden økonomisk og oppfylle sin kunstneriske drøm. Han ender likevel opp med å – ikke en spoiler – dø.

Ufrivillig over i det hinsidige gjør Joe sitt beste for å komme seg tilbake til sitt jordlige liv. Samtidig oppdager han hvorfor han egentlig vil tilbake. En fortelling som trekker inspirasjon fra David Niven-klassikeren «A Matter of Life and Death» og er Frank Capras «Livet er vidunderlig» med omvendt fortegn.

Her vil hovedkarakteren definitivt leve.

Pixars har behandlet vanskelige temaer tidligere. Spesielt i «Coco», «Innsiden ut» og årets «Fremad». Disse foregåendes omgang med liv og død lente seg mot familien som kjernekonsept. «Sjel» handler mer om gleden over å være levende, om livets improvisasjon og ikke bare eksistere.

Det betyr ikke at den er eksistensiell på en «hva er egentlig meningen med livet»-måte. Men den mestrer å sette et annet, improviserende perspektiv.

På sitt helt enestående vis.

HINSIDIG: På «den andre siden» ser man ut som en blå klump. Foto: DISNEY

Regissør og manusforfatter Pete Docter («Monsterfabrikken» (2001), «Se opp» (2009) og «Innsiden Ut» (2015)) utforsker mekanismer og universelle spørsmål han har berørt gjennom karrieren. Denne gangen mer enn pirker han i grunnlaget for hva som utgjør en personlighet og en sjel.

Filmen tøyser med astrallegemer, kvantefysikk og meningsløs rebranding av offentlige tjenester. Så lett og lekent at man kan glemme hvor kompliserte og dyptpløyende temaer de sjonglerer. Det er lenge siden jeg virkelig har lurt på hvordan en historie skal lande.

Etterlivsdimensjonen har karakterer som minner om Picasso-tegninger, mens sjelen er blå klumper. Livet på jorden har knekt animasjonskoden med glød i blikk og øyne. Generelt er håndverket i «Sjel» noe av det mest levende og samtidig mest eksperimentelle fra Disney-konsernet siden «Fantasia» (1940).

GATAS SKILT: Mannen i gata er ikke nødvendigvis den man tror han er. Foto: DISNEY

Det er også den mest musikkelskende siden samme film. Her hyller man jazzens improvisasjon, og knytter det sammen i elektronisk høystemthet fra Trent Reznor og Atticus Ross.

At Disney-eier Pixar slipper filmen direkte på sin egen streamingtjeneste Disney+ grunnet tiden vi fremdeles er inne i, må ha vært en smertelig følelse for flere av de involverte. Selv fraværet av kinovisning kan ikke underslå at dette er den varmeste filmen man kan se akkurat nå. Nå, når det meste med tilværelsen kanskje virker tyngre og mørkere enn på lang tid.

Første Pixar-film uten lykkebringerstemme John Ratzenberger er en film som handler om å leve. Som vil få en til å innse at selv om Døden til syvende og sist bare er en revisor, trenger ikke livet å være et regneark.