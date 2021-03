STUDIEKAMERATER: Rachel Bilson og Rami Malek. Foto: AP og AFP

Rachel Bilson om Rami Malek: − Han ba meg slette bilde

Rachel Bilson (39) postet et gammelt bilde av seg og Rami Malek (39) da han ble nominert til Oscar. Det falt angivelig ikke i god jord.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

De to skuespillerne gikk på High School sammen i California. Da Malek mange år senere – i februar 2019 –ble nominert til Oscar for rollen som Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody», falt Bilson for fristelsen til å mimre i full offentlighet.

Hun postet et bilde av seg og Malek på Instagram, der hun gratulerte ham med suksessen.

– Rami var jo en god venn av meg, forteller Bilson i podkasten Armchair Expert.

Hun opplyser at de to spilte hovedroller mot hverandre i avgangsåret, og at de beholdt litt kontakt etterpå.

– Men så ble han superkjent. Rami har alltid vært ekstremt talentfull, en fantastisk skuespiller, selv på videregående, forteller 39-åringen før hun informerer lytterne om Instagram-flausen.

TV-STJERNE: Rachel Bilson, her på vift i Los Angeles i 2018. Foto: Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg postet dette bildet av oss, fra en tur til New York og Broadway, der vi ser super-nerdete ut. Et teit bilde av begge to, men jeg synes det er viktig å kunne le litt av seg selv.

Bilson forteller videre i podkasten at hun ikke pleier å sjekke direktemeldinger på Instagram, og at det derfor gikk en ukes tid før hun så at Malek hadde skrevet til henne.

– Det var ikke sånn «Hei, hvordan har du det?». Det var rett på sak: «Jeg vil svært gjerne at du fjerner bildet, fordi jeg er en veldig privat person». Jeg ble varm fra topp til tå, begynte å svette og ble kjempenervøs, forteller Bilson.

VANT: Rami Malek med oscar-trofeet i 2019. Foto: Alberto Rodriguez / PA Wire

Hun slettet bildet og skrev det hun beskriver som en høflig og vennlig melding tilbake, der hun beklaget og ønsket ham alt godt. Malek skal aldri ha svart på det.

– Jeg ble så overrasket, for han var alltid så koselig, og vi var gode venner, sier Bilson, som legger til at hun er tilhenger av ikke å være så selvhøytidelig

– Særlig når man har oppnådd et visst nivå av talent og berømmelse. Men han ønsker å bli respektert, det er hans greie, og det må jeg akseptere. Bildet ble fjernet. Jeg var bare litt satt ut av måten han håndterte det på, sier Bilson om Malek – som endte opp med å vinne Oscar-statuetten.

Britiske Daily Mail har for øvrig fått tak i det gamle bildet og viser det frem til sine lesere.

Malek, aktuell i den kommende «James Bond»-filmen, der deler er spilt inn i Norge, har ikke kommentert Bilsons historie, som nå spres i mange store amerikanske medier, som USA Today og Entertainment Weekly.

Mens Bilson hyppig poster bilder på Instagram, der hun har 1,3 millioner følgere, har Malek for lengst lagt ned Instagram-kontoen han opprettet i 2016.

Bilson er kanskje aller best kjent fra «The O.C.», der hun fylte rollen som Summer. Skuespilleren har siden spilt i flere TV-serier, deriblant «Heart of Dixie», hvor hun spilte hovedrollen.

I 2018, før Malek kunne fryde seg over «Bohemian Rhapsody»-triumfen, opplevde Bilson en nedtur da serien «Take Two» ble tatt av lufta etter kun en sesong.

