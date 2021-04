ENGASJERT: Tara Reid, her på et veldedighetsarrangement med fokus på mobbing

Tara Reid: − Finnes et nytt «American Pie»-manus

Tara Reid (45) gir fansen håp om en femte film.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er gått 22 år siden den første elleville sexkomedien «American Pie» så dagens lys – og ni år siden film nummer fire kom på kino.

Men skal vi tro Tara Reid, som spilte en sentral rolle i alle fire, er en fortsettelse ikke for mye å drømme om.

Da 45-åringen deltok på et antimobbe-arrangement i Malibu onsdag, et tema Reid brenner sterkt for, uttalte hun ifølge «Entertainment Tonight» at «muligheten er der».

– OK, jeg kan ikke fortelle dere når, fordi jeg ikke vet det, og fordi vi må samle alle skuespillerne og samkjøre arbeidsplaner. Men det finnes et filmmanus der ute. La meg si det på den måten.

Reid spilte rollen som jomfruelige Vicky Lathum, som etter hvert ga etter for kjæresten Kevin (spilt av Thomas Ian Nicholas), som ville ha sex med henne etter at han inngikk pakten med kompisene om å miste jomfrudommen før de sluttet på High School.

Reid er best kjent nettopp fra denne rollen, men hun har også gjort seg bemerket i filmer som «My Boss’s Daughter» og «Sharknado».

Hun kan skilte med godt over 50 roller siden debuten i 1987. Blant annet figurerte hun i «The Hungover Games», som skulle være en parodi på og en blanding av «The Hunger Games», «The Hangover» og flere andre filmer.

Skuespilleren skal for tiden være en aktuell kandidat for rollen som Carole Baskin i en ny TV-serie om Joe «Tiger King» Exotic.

Uansett er Reid ikke arbeidsledig mens hun venter på at «American Pie 5» kan bli en realitet. På filmnettstedet IMDb.com står 45-åringen oppført med 17 nye prosjekter.