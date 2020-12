PANDEMI-RAMMET: «Fjols til fjells» – her ved Anette Hoff, Herbert Nordrum og Nader Khademi – var en av flere filmer som ble hardt økonomisk rammet da norske kinoer stengte ned i mars. Produsent for filmen – og TV-serien – Stig og Stein – reagerer på at de ikke får kompensasjon for ekstrakostnadene sine. Foto: Dplay/TVNorge

Coronatap på åtte millioner for «Fjolls til fjells» – nektes støtte

Filmprodusenten Stig og Stein har regnet ut et corona-tap på åtte millioner kroner i forbindelse med filmen «Fjols til fjells» og den påfølgende TV-serien med samme navn. Foreløpig må de se langt etter å få milliontapet dekket.

Årsaken er at «Fjols til fjells» er finansiert gjennom privat kapital og har ikke fått forhåndsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Dermed faller de utenom ordningen som NFI forvalter, der de fikk 80 millioner kroner av Kulturdepartementet (KUD) for å dele ut som krisehjelp til rammede filmproduksjoner da Norge stengte ned.

– Dette er firkantet, byråkratisk og dårlig håndtert av Norsk filminstitutt, smeller det fra Stig Hjerkinn Haug i Stig og Stein.

Han er eneeier av selskapet bak filmen «Fjols til fjells» og den påfølgende TV-serien på Discovery med samme navn. Den 13. mars ble filmen tatt av plakaten etter drøyt tre uker, mens innspillingen av TV-serien måtte stoppes halvannen uke før den var ferdig.

Som produsent faller Stig og Stein også utenfor kompensasjons- og stimuleringsordningene til Regjeringen.

Selv forventet Stig Hjerkinn Haug at det bare var et tidsspørsmål før Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt (NFI) kom med løsninger for å avhjelpe de som ble rammet av pandemi-krisen, ikke minst de som var i produksjon da Norge ble stengt ned i mars.

Blant annet tv-serieutgaven av «Fjolls til fjells».

OPPGITT: Stig Hjerkinn Haug i Stig og Stein. Foto: Fartein Rudjord

– NFI fikk ganske fort 80 millioner kroner fra KUD for å hjelpe de som var i produksjon. Jeg må si jeg ble litt overrasket da jeg hørte at det var et kriterium at det var de som hadde forhåndsstøtte som fikk nyte godt av denne potten. Jeg føler nok at vi nesten blir straffet for å være flinke til å skaffe privat kapital. Vi hadde et budsjett på 27 millioner på denne TV-produksjonen og regner med å ha tapt rundt åtte millioner kroner på pandemien, så det er klart at dette får konsekvenser for oss, sier Stig Hjerkinn Haug.

Da «Fjols til fjells» – som er løselig basert på filmklassikeren med samme navn der Leif Juster hadde hovedrollen – måtte tas av plakaten, var 83.000 billetter solgt. Prognosene for sluttresultatet lå nesten på det dobbelte.

Reklamekampanjen på blant annet Flax-lodd, potetgullposer og seks (!) millioner melkekartonger måtte også skrotes.

– Dette ble en dobbel negativ jackpot. Vi pleier å si at kriser fremmer kreativitet, men her måtte jeg ta litt telling. Vi har også et rorbuhotell i Nord-Norge, samt at vi holder masse kurs og foredrag. Alt forsvant på en dag, sier Haug til VG.

– Vi mister betydelige inntekter, får masse ekstraarbeid og i realiteten betaler vi for å gjøre ferdig TV-serien «Fjols til fjells». Alternativet – ikke å fullføre produksjonen – ville vært enda verre. Da måtte vi ha betalt tilbake penger til samarbeidspartnere og heller ikke fått noe forsikringsoppgjør, sier han.

«Fjols til fjells» var for øvrig ikke den eneste norske filmen som ble rammet da Norge stengte ned. Ferske titler som «iHuman», «Alle utlendinger har lukket gardiner», «Flukten over grensen, «Selvportrett,» og «Elleville Elfrid» måtte alle tas av plakaten, flere av dem var premiereklare til fredag 13. mars, dagen etter nedstengningen.

Stig Hjerkinn Haug mener NFI enkelt kunne ha inkludert dem i ordningen.

– Midler fra KUD har de fått, og oppdraget deres var å bistå pågående produksjoner, slik at de kunne videreføres uten at det får slike konsekvenser som vi har opplevd, sier Haug, og legger til at de trolig er den eneste filmprodusenten i Norden som hverken får støtte fra regjering eller generelle støtteordninger under pandemien.

– Dette er firkantet, byråkratisk og dårlig håndtert av NFI, og jeg er helt sikker på at KUD ikke ga NFI midler – og oppdraget med å sikre pågående produksjoner i den kritiske situasjonen mange opplevde i mars – og tenkte at vi skulle holdes utenfor, sier han.

Lars Løge, avdelingsdirektør Utvikling og Produksjon i Norsk filminstitutt, skriver i en e-post til VG at TV-serien «Fjols til Fjells» ikke kunne motta pandemirelaterte ekstrabevilgninger fra NFI fordi de ikke var ett av prosjektene som hadde mottatt produksjonstilskudd fra NFI før dette.

– Det er slik fordi NFI med begrensede ekstramidler og begrenset fond er nødt til å sette en avgrensning på hvem som kan motta disse ekstramidlene og fondsmidlene. Ekstramidlene som ble stilt til rådighet av regjeringen, er nå brukt opp. Vi har et håp om at det skal komme flere slike midler neste år, men dette er ikke avgjort ennå, skriver Løge.

Løge uttrykker samtidig glede over at Stig og Stein klarte å sluttføre innspillingen av TV-serien «Fjols til fjells», og mener at produksjonsselskapet er flinke til å skaffe privat kapital.

– NFI har ikke midler til å bistå med krisemidler til prosjekter finansiert og bestilt av NRK, Discovery, TV2, Netflix osv., i tillegg til prosjektene NFI allerede har gitt tilskudd til, og i tillegg til de nye prosjektene NFI skal gå inn i for å holde filmbransjen aktiv og for å sikre arbeidsplasser, skriver Lars Løge i NFI.

Stig Hjerkinn Haug forteller at prosessen med å omskrive TV-serien var omstendelig, men at de ble ferdige i månedsskiftet november/desember – rundt tre måneder forsinket.

– Ja, vi kom i mål og gjorde restopptakene nå i september, men det føles litt rart å måtte betale alt fra egen lomme for å få det til. Likevel er jeg stolt over at alle som har arbeidet med filmen og serien har fått betalt, det er det viktigste.