DRØYT: Dette er andre versjon av reklameplakaten for filmen «Alle må dø» som regissør Geir Greni (t.v.) ikke fikk godkjent.

«Alle må dø» får ikke reklameplakater: Redd tittelen skulle være støtende

Første reklameplakat inneholdt for mye blod. Andre gang var tittelen på filmen problemet. Reklameleverandøren Clear Channel mente «Alle må dø» var for heftig i coronatid.

«Alle må dø» skulle gått på kino 13. mars, men så stengte kinoene 12. mars. Premieren ble utsatt.

Det ble begynnelsen på en humpete filmlansering for regissør Geir Greni.

Torsdag denne uken skrev VG om hvordan Norsk kulturråd trekker tilbake coronakompensasjonen for filmen, og at Greni må betale tilbake hele 3,4 millioner kroner.

Men det har vært flere utfordringer for filmskaperen:

I anledning at filmen endelig skulle opp på kino igjen fredag 11. desember, var det planlagt en boardskampanje via Norges største aktør innen utendørsreklame, Clear Channel.

Ifølge Greni fikk filmskaperne først beskjed om at de måtte fjerne blod og rød skrift fra plakaten i sommer.

VG har fått tilgang til e-postkorrespondansen mellom Clear Channel og Geir Greni. I en e-post står det:

«De er redde for å støte barn og unge. Det ville kreve at dere gjorde om plakaten med ny tekst osv.»

Plakaten måtte altså endres står det i en annen e-post:

«Her får jeg ikke godkjent design på teksten «Alle må dø». Hvis den skal godkjennes må det stå tydeligere at den går på kino, teksten på «Alle må dø» må være mindre og helst hvit (ikke ligne blod)».

Dermed endret de designet på plakaten slik at den skulle bli godkjent.

Se den første reklameplakaten med rød skrift, og den andre med hvit skrift her:

Men det skulle fortsatt bli vanskelig for Greni og teamet hans.

7. desember kom beskjeden, bare fire dager før filmen igjen skulle opp på kinolerretet – reklameplakaten blir ikke godkjent.

Denne gangen var begrunnelsen at tittelen var for heftig med tanke på coronapandemien.

I e-posten 7. desember fra Clear Channel står følgende:

«Har tatt en ekstra runde med dem som godkjenner materiell, men har dessverre ikke sjans til å få dette gjennom. Beklager misforståelser og uklarheter fra vår side.»

Videre står det:

«Vil også nevne at jeg har fått skrekkfilmer gjennom tidligere – men det er tittelen her som reageres på, og den får vi ikke gjort noe med. Så med en ok visuell og et navn som ikke støter folk med allerede litt korona-angst, skal dette være mulig i fremtiden.»

– Skikkelig krise

Nå er Greni mer enn oppgitt:

– For oss er det selvsagt ikke bare moro fordi vi først har fått premieren avlyst i mars, og nå er det igjen mange stengte kinoer. Så at vi heller ikke får reklamert ordentlig for filmen fordi tittelen på skrekkfilmen blir for mye i disse coronatider er selvsagt skikkelig krise, skriver han i en e-post til VG.

– Kan du forstå at det blir litt sterk kost for noen?

– Jeg tror folk hadde klart å sortere det. Jeg tror folk skjønner at en film er en film. Jeg kan til en viss grad forstå blod, men sliter med å forstå dette med at rød skrift er et problem, og at tittelen på en film visst er problematisk, sier Greni.

Han sier at de er helt skvist. De fikk penger av Norsk filminstitutt til å lansere runde to av filmen, ettersom den ble stoppet første gang. Men kravet var at pengene måtte brukes i løpet av 2020.

– Det blir jo litt amputert. I mars skulle vi egentlig gå på over 110 kinoer, men nå blir det omtrent 50 kinoer. I tillegg får vi ikke vist oss frem med fysiske reklamekampanjer, sier han.

– Jeg er ikke sur på Clear Channel, men det er litt merkelig. Har vi virkelig kommet dit at en filmtittel er for drøy?

Clear Channel svarer

– Den påtenkte reklamen gjaldt en skrekkfilm med tittelen «Alle må dø» med sterke visuelle effekter. Her foretok vi en intern vurdering og konkluderte, med særskilt fokus på dagens kritiske koronasituasjon, at vi ikke kunne godkjenne reklamematerialet, skriver daglig leder i Clear Channel Norge, Dennis H. Nyegaard i en e-post til VG.

Han sier at de har interne retningslinjer og prosesser for å sikre at de ikke publiserer budskap som strider med lover og forskrifter, eller er i strid med god markedsføringsetikk.

– Utendørsreklame kan være kraftfullt og i dette tilfellet, sett i dagens situasjon, anså vi budskapet som upassende. Vi beklager sterkt ulempene dette kan ha medført for filmskaperen, men vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig og etterstreber å følge våre interne etiske retningslinjer.

Publisert: 11.12.20 kl. 20:45

