Amerikansk ukeblad: Diane Kruger venter sitt første barn

Publisert: 30.05.18 14:31

Kjendismagasinet Us Weekly melder at Diane Kruger (41) har skjult babymagen under gallakjolene den siste måneden.

En rekke kilder, dog ikke navngitte, hevder overfor bladet at stjerneparet Diane Kruger og Norman Reedus (49) skal ha barn sammen. En rekke andre medier har også omtalt den angivelig forestående familieforøkelsen, deriblant ELLE , Harper’s Bazaar og New York Post .

Selv er både Kruger og Reedus tause.

Den tyskfødte skuespilleren har den siste tiden vakt oppsikt på den ene røde løperen etter den andre, deriblant under Filmfestivalen i Cannes, og under MET-gallaen. Us Weekly mener å vite at stjernen valgte kjoler med vidde i livet for å kamuflere at kroppsfasongen er i ferd med å forandre seg.

Kruger og Reedus viste seg første gang offisielt sammen som par under Golden Globe Awards i Los Angeles i januar i år. Da hadde ryktene om romanse svirret i nesten et år.

Reedus, skuespiller og modell, var tidligere samboer med den danske supermodellen Helena Christensen (49) og har en 18 år gammel sønn med henne.

Også Kruger har et ekteskap bak seg, med den franske skuespilleren Guillaume Canet (49), men de fikk aldri barn. Kruger hadde senere et ti år langt forhold til «Dawson’s Creek»-stjernen Joshua Jackson (39) .

Reedus er aktuell i TV-serien «The Walking Dead» , mens Kruger er kjent fra filmer som «Inglourious Basterds», «The Piano Player» og «Troja». Hun var senest å se på norske lerreter i «Ut av intet» i februar.

Om TV-kroppen : – Det funker ikke med «sixpack»

Kruger har ikke selv kommentert skriveriene, men en fersk post på hennes egen Instagram, der hun la ut et portrett av seg selv sammen med et symbol på to små føtter, sørger for ytterligere spekulasjoner ( artikkelen fortsetter under bildet ):

Kruger har nærmere 800.000 følgere på bildedelingstjenesten, og mange har postet gratulasjoner på siden hennes med tanke på den angivelige graviditeten. 49-åringen har ikke svart.