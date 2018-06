GLADE DAGER: Angelina Jolie og Brad Pitt med tre av barna i Japan i 2013, før de to skilte lag. Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Angelina og Brad enige om barna for sommeren

En dommer har slått fast at det kan være skadelig å ikke ha et forhold til faren.

Det er nettstedet eonline.com som har fått tilgang på nye papirer i skilsmissesaken mellom superstjernene Angelina Jolie og Brad Pitt.

Paret har seks barn sammen, den eldste på 16, de yngste (tvillingparet Vivienne og Knox) på ni år.

Ordningen gjelder imidlertid bare for fem av de seks barna. Maddox på 16 år er gammel nok til å bestemme hvor mye han skal være med hver av foreldrene selv.

Pitt har ansvar for barna fire timer daglig fra 8. juni til 17. juni, mens han er i London hvor Jolie leier et hus, skriver eonline.com.

Fra 27. Juni til 1. Juli vil Pitt ha barna 10 timer om dagen, og det er også dager planlagt for Pitt og barna senere i juli, heter det i rettspapirene.

Angelina Jolie befinner seg nemlig i den britiske hovedstaden, sammen med den norske regissøren Joachim Rønning, for å spille inn «Maleficent 2» .