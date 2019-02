TREKKER SEG: Emma Thompson sier hun ikke kan jobbe for et selskap som er ledet av en mann som står bak en slik type «uønsket oppførsel» Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Emma Thompson trekker seg fra film i metoo-protest

Emma Thompson trekker seg i protest fra et tegnefilm-prosjekt etter at det ble kjent at selskapet hun skulle jobbe for har ansatt tidligere Disney-topp John Lasseter. Han var anklaget for «uønsket oppførsel» i kjølevannet av metoo-kampanjen.

Det melder BBC etter at Thompson i et åpent brev som nylig ble publisert i Los Angeles Times skriver at hun kan ikke jobbe for et selskap som er ledet av en mann som står bak en slik type «uønsket oppførsel».

Mannen det handler om er tidligere Disney-sjef og medgrunnlegger av Pixar animasjonsstudio, John Lasseter, som måtte slutte i Disney ved årsskifte. I november tok han en pause etter anklager om «uønsket oppførsel» i kjølvannet av metoo-kampanjen.

– Hvis en mann har befølt kvinner på en uanstendig måte i årtier, hvorfor skal en kvinne ønske å jobbe for ham nå bare fordi han har en kontrakt som pålegger han å oppføre seg profesjonelt, skriver Emma Thompson videre.

NY JOBB: Den dobbelt oscarvinnende Pixar-skaperen John Lasseter har fått ny jobb. Foto: VALERIE MACON / AFP

Emma Thompson som er kjent fra filmklassikere som «Love Actually», «Nanny McPhee» og «Children Act», skulle etter planen legge stemme til en karakter i tegnefilmen «Luck» - en komedie om hvordan påvirker våre daglige liv.

Det er ikke første gang Thompson engasjerer seg i #metoo-kampanjen. I et intervju med BBC Newsnight i 2017 gikk kraftig ut mot Hervey Weinstein, kalte ham et «rovdyr» - og beskyldningene mot ham på det tidspunktet var bare «toppen av et isberg».