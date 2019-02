GLAD: Olivia Colman vant for rollen som dronning Anne i «The Favourite». Hun spiller også britisk dronning i «The Crown». Foto: HENRY NICHOLLS / REUTERS

«The Favourite» ble Bafta-favoritt

Periodefilmen med Olivia Colman som dronning Anne fikk hele sju priser på britenes Oscar.

Den britiske filmprisutdelingen Bafta gikk av stabelen søndag kveld, og «Broadchurch»-stjernen Olivia Colman stakk av med prisen for Beste kvinnelige skuespiller for rollen i «The Favourite». Totalt fikk filmen sju priser, melder The Guardian, blant annet for kostymedesign og Beste britiske film.

I Beste film-kategorien måtte «The Favourite» likevel se seg slått av «Roma» regissert av Alfonso Cuarón. Han vant også regiprisen, og filmen vant for Beste foto og Beste utenlandske film.

«Bohemian Rhapsody» vant to priser – inkludert én for Beste mannlige skuespiller til Rami Malek sor rollen som Freddie Mercury.

Bafta-rekorden med ni priser innehar fremdeles «Butch Cassidy and the Sundance Kid» («To uvanlige fredløse», som den het på norsk) med Paul Newman og Robert Redford. Den ble satt i 1971.