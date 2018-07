UNDER PRESS: I et nytt intervju forteller filmstjernen Jennifer Garner om baksiden av å være kjent når livet går deg imot. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Jennifer Garner om tiden etter bruddet: – Til å gråte av

Publisert: 21.07.18 10:43

FILM 2018-07-21T08:43:16Z

I et større intervju med CBS Sunday Morning forteller filmstjernen om hva den voldsomme oppmerksomheten rundt bruddet med Ben Affleck i 2015 gjorde med henne.

– Bare det å snakke om det nå, gjør at jeg kjenner på stresset og presset rundt alt som skjedde den gangen. Det er rett og slett til å gråte av, sier Jennifer Garner i intervjuet som er gjengitt av Fox News .

Hun forteller at huset hennes ble overvåket av paparazzi-fotografer døgnet rundt - enkelte helger stod det opptil 20 biler utenfor.

– Alle sammen var de på jakt etter nye opplysninger om meg og min familie. Det jeg har lært av dette, er at den typen intens oppmerksomhet setter deg under et stort press. Et press om at noe må skje, noe som kan sette en stopper for alt dette. Kanskje alt blir borte hvis jeg gifter meg på nytt igjen, sier Garner.

Hun forteller at mange trøstet henne og viste omsorg ved for eksempel å si: Stakkars deg som må gå gjennom alt dette i full offentlighet.

– Men det er likevel ikke det som er det tøffeste. Det som er tøft er å gå gjennom det, sier Garner.

Paret holdt en lav profil etter at de ble sammen i 2004. De ble etter kort tid regnet som et av de mest populære parene i Hollywood . Jennifer Garner og Ben Affleck giftet seg i 2005 og fikk tre barn til sammen. Like etter sin ti års bryllupsdag kunngjorde imidlertid paret at de skulle skilles.

– Etter å ha tenkt og vurdert nøye, har vi kommet til den vanskelige avgjørelsen om å skilles. Vi har fortsatt kjærlighet og vennskap til hverandre, og med en forpliktelse til å oppdra barna våre sammen. Vi ber om at barnas privatliv blir respektert i denne vanskelige tiden. Dette er vår eneste kommentar om denne private familiesituasjonen. Takk for forståelsen, skrev paret i en uttalelse den gangen som blant annet ble gjengitt i People .