NY RUNDE: Jane Fonda, Lily Tomlin og Dolly Parton i «Hvordan bli kvitt sjefene» fra 1980. Foto: Fox Film

Jane Fonda: Dolly Parton og Lily Tomlin klare for «Nine to Five»-oppfølger

Publisert: 27.07.18 05:27

Skuespiller Jane Fonda (80) forteller at hun er klar for nye prosjekter – og ny runde «Nine to Five».

Hollywood -veteranen utalte seg på et pressearrangement i Beverly Hills denne uken, der hun var aktuell med den nye dokumentaren «Jane in Five Acts» som kommer i september.

– Jeg er bare 80, og det er fremdeles et par tiår igjen om jeg er heldig. Jeg trodde aldri jeg kom til å leve så lenge, så det føles fantastisk, sier hun ifølge Entertainment Tonight.

Fonda åpnet også opp om en nyinnspilling av «Nine to Five», eller «Hvordan bli kvitt sjefene», som den het på norsk. Den Oscar-nominerte originalen kom i 1980 med Fonda, Dolly Parton (72) og Lily Tomlin (78) i hovedrollene. Parton hadde også en stor hit med tittellåten «Nine to Five».

– For øyeblikket er Dolly, Lily og jeg klare for å være med i den, sier Fonda.

Hun opplyste også at de tre skal være assosierte produsenter på filmen Rashida Jones skriver manus til.

Tidligere har Dolly Parton sagt timingen for en oppfølger er god nå, i kjølvannet av #MeToo og fokus på trakassering på arbeidsplassen.