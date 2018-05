BESTEVENNER: Sebastian (liten elefant) og Mitcho (stor katt) med sinnstemning på skjorta og trådløs telefon i hånda. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse: Solrikt fruktkomplott

Publisert: 03.05.18 08:33

Vill og gøyal fortelling for hele familien, som ikke helt mestrer overgangen til kinosalen.



4

BARN: Den utrolige historien om den kjempestore pæra

Danmark, 6 år

NORSKE STEMMER: Anders Bye, Oscar Stålhand Arnø, Selma Thurmer,

Trond Teigen og Trond Viggo Torgersen m. fl.

REGI: Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam og Amalie Næsby Fick.

Jakob Martin Strid er blant undertegnedes definitive favoritter blant nyere favorittbarnebokforfattere. Dansken skriver hysterisk vittige politisk og upolitisk korrekte fortellinger som både barn og voksne kan lese millioner av ganger uten å gå lei.

De som har lest en del for barn vet at man gjerne leser ting millioner av ganger.

2012-historien om elefanten Sebastian og bestevennen hans katten Mitcho som skal redde Solbys forsvunnede borgermester, er en fornøyelig blanding av spesielt franske fabelmestere som Hergé (professoren er identisk med professoren i Tintin-historien «Den mystiske Stjerne») og Jules Verne. Men også fylt med det samme skråblikket på samfunnets underlige firkantethet som for eksempel både Ole Lund Kirkegaard og Erlend Loe har beskrevet. (Det er kanskje ikke så rart at Loe har oversatt boka og vært behjelpelig i filmoversettelsen.)

Selvsagt kan ikke et lite dansk animasjonsstudio ikke kan måle seg med tilsvarende digital trolldom fra Pixar og Illumination (studioet bak blant annet Grusomme meg). Tegnestilen mer digital glatt og renvasket enn Strids mer rablete og krøllerynkete streker. Og selvsagt blir det å sammenligne en bok med en film som å sammenligne, eh, kjempestore pærer med kjempestore epler.

Sannsynligvis er det de mest energiske og tempohøye bitene i boka ikke er like voldsomme her. Samtidig er de beste delene fra Strids bok bevart, for eksempel de store oversiktsbildene som viser hvor karakterene befinner seg i de fantasifulle konstruksjonene og miljøene. Samtidig klarer filmen bedre enn boka å holde de ulike trådene sammen, der Strids fortellerstil til tider kan bli vel episodisk.

Historien er bygget om for å gi litt mer motstand og meningsfull framdrift, hvilket blant annet medfører et litt merkelig grep mot slutten. Det har også tonet de mest åpenbare foreldrefrieriene ned til fordel for magisk undring. For eksempel er løsningen på mysteriet til dels like uforløst som i Pixar-filmen «Se opp». De norske stemmene er ikke alltid like gode - men spesielt merkelig er det at man ikke har gitt Jakob Oftebro muligheten til å gjenta sin stemmerolle fra den danske filmen.

Når det er sagt: Dette er en verden der dyr går på to bein sammen med menneskene, og pirater er mest opptatt av meloner. En drømmehistorie med gale oppfinnere, sinte byråkrater i passe mettende fruktsmoothie.

Dessuten er det garantert den eneste filmen på kino i år der replikker som «flaskeposter har ingen juridisk verdi» og «de pølsene er vår siste sjanse» gir mening.