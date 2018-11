HYLLER: Både Jeremy Renner, Chris Evans og Scarlett Johansson hyller avdøde Stan Lee på sosiale medier. Her er de i «The Avengers» fra 2011. Foto: Zade Rosenthal / The Walt Disney Company Nordic

Stjernene hyller «X-Men»- og «Avengers»-skaperen

FILM 2018-11-13T04:46:47Z

Tegneserieskaper Stan Lee døde mandag. Nå hylles han av stjernene som har spilt noen av de mange figurene han ga liv til.

Publisert: 13.11.18 05:46 Oppdatert: 13.11.18 05:57

Forfatter og redaktør Stan Lee ble 95 år gammel, og rakk å skape en myriade av superhelter hos Marvel. Ifølge Hollywood Reporter var han kjent for å komme opp med heltenes personlighet i tillegg til deres superkrefter. Han både skrev, var AD og redigerte de fleste av Marvel-tegnerseriene og stripene.

Han står blant annet bak superheltene Spider-Man, Black Panther, Iron Man og X-Men, og var medprodusent på flere av filmene som ga dem liv på lerretet. I likhet med regissør Alfred Hitchcock, hadde han også flere såkalte «cameos», eller små gjesteroller, i filmene om figurene han hadde skapt. Natt til tirsdag norsk tid, hyllet et vell av stjerner, fans og kolleger den avdøde legenden.

Chris Hemsworth , som spiller Thor i flere av filmene fra Marvel-franchisen, var blant dem som uttrykte sin sorg:

«Hvil i fred, min venn. Takk for de utrolige eventyrene historiene dine tok oss alle med på. Min kjærlighet og støtte går til alle dinne venner og din familie #stanlee #legende», skriver han på Instagram.

Ryan Reynolds, som har hatt hovedrollen i to «Deadpool»-filmer, skrev på Twitter:

«Fader … Hvil i fred, Stan. Takk for alt»

Ifølge The Hollywood Reporter sier Scarlett Johansson, som har spilt Black Widow i flere filmer:

– Galaxen fikk akkurat en ny Dog Star. Takknemlig hver dag for å være en liten del av Stans univers. Han var en legendarisk visjonær og en ekte kunstner.

Hun har også delt et bilde av de to på Twitter.

Hugh Jackman, kjent som Wolverine i flere filmer fra Marvel-universet, delte også et bilde av seg og serieskaperen på Instagram og Twitter, og skrev:

«Vi har mistet et utrolig, kreativt geni. Stan Lee var en banebrytende kraft i superhelt-unoverset. Jeg er stolt over å ha vært en liten del av hans ettermæle, og … å ha hjulpet til med å gi liv til en av hans figurer»

Chris Pratt som spiller hovedrollen i «Guardians of the Galaxy», skriver på Instagram:

«Takk for alt, Stan Lee! For et liv, så godt levd. Jeg anser meg selv for ekstremt heldig som har fått møtt deg og for å ha spilt i verdenen du skapte»

Captain America, Chris Evans, deler på Twitter:

«Det kommer aldri til å komme noen ny Stan Lee. Han ga eventyr, virkelighetsflukt, trøst, selvtillit, inspirasjon, styrke, vennskap og glede til både ung og gammel i flere tiår. Han utstrålte kjærlighet og vennlighet og gjorde uutslettelig inntrykk på så, så, så, så mange liv. Excelsior!»

Jeremy Renner, kjent som Hawkeye, har også omtalt Lee:

«Hvil i fred. Du er en legende, min venn!»