KOS PÅ RØD LØPER: Emily Blunt og ektemannen John Krasinski, kjent fra «The Office», på «Mary Poppins»-premiere i Los Angeles i november. Foto: Chris Pizzello / AP

Hollywood-stjernen Emily Blunt til VG: – Jeg ble ertet veldig mye

FILM 2018-12-26T20:10:24Z

LOS ANGELES (VG) Skuespiller Emily Blunt ble mobbet som barn. Men det samme hun ble mobbet for var også starten på den eventyrlige skuespillerkarrieren.

Aud Berggren

Publisert: 26.12.18 21:10

«Mary Poppins vender tilbake» kommer 54 år etter at Julie Andrews gjorde henne elsket over hele verden. Nå er Emily Blunt (35) filmens magiske barnepike.

– Hun er egentlig en superhelt med sine magiske evner. Mary gir oss barnlig undring og håp. Det kan vi trenge slik verden er i dag, sier Blunt til VG.

Ble ertet for stamming

Det merkes ikke nå at Emily Blunt hadde et stort problem med stamming som barn. Hun lignet den stammende kongen som Colin Firth spilte i «The King’s Speech», har hun sagt.

– De andre barna skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne snakke ordentlig, så jeg ble ertet veldig mye. Men alle har noe de kan bli mobbet for. Nå er jeg engasjert i American Institute for Stuttering, og der lærte jeg at stamming er genetisk. Flere i familien led av stamming, inkludert min onkel og bestefar. Når jeg snakker med barn som stammer, sier jeg at det ikke er så galt å ha et problem fordi du lærer mye om deg selv når det er noe du må streve for å komme over, sier hun og fortsetter:

– Selv en av lærerne mine pleide å si: Bare spytt det ut! Det er mange voksne som ikke skjønner problemet, og mange som aldri har hatt riktig behandling.

Blunt sier at hun har blitt inspirert av datterens håndtering av ertingen.

– Hun var på sommerleir, og en annen jente sa noe slemt til henne. Jeg spurte hva hun ville gjøre hvis det skjedde igjen. «Da vil jeg finne en snill jente og blåse i den slemme», sa hun. Men jeg vil alltid være en som stammer, spesielt når jeg er sliten eller på telefonen, for da stammer jeg fremdeles

Debuterte som 17-åring

Ironisk nok var det stammingen som gjorde at hun ble skuespiller, noe hun ikke hadde turt å drømme om en gang. En lærer ville ha henne med i skoleteater da hun var 14, men Blunt ville ikke åpne munnen engang. Ristet bare energisk på hodet. Læreren hadde overhørt at hun var flink med dialekter og imitasjon av andres stemmer, som del av terapien, og da stammet hun ikke.

Skoleteatret var en suksess, og da hun var 16 begynte hun på dramaskole. Et halvt år senere debuterte hun på scenen, med Dame Judi Dench.

I begynnelsen av karrieren hadde hun for det meste roller i filmer på TV, inntil Hollywood oppdaget henne i «The Devil Wears Prada» med Meryl Streep og Anne Hathaway i 2006. Anne, som er en av hennes beste venner, introduserte henne til John Krasinski (39), kjent fra TV-serien «The Office», i 2008.

Året etter var de forlovet og i 2010 giftet de seg i Lake Como i Italia. Nå har de døtrene Hazel (4) og Violet (2).

Tidligere i år spilte ekteparet sammen i horrorfilmen «A Quiet Place» som Krasinski også regisserte, til enormt positive omtaler. Han holder nå på å skrive en oppfølger.

– Han har sagt at han ikke visste at du kunne synge?

– Det fant han først ut da jeg filmet «Into the Woods». Men jeg var alltid så sjenert over å synge foran mennesker, så jeg sang for det meste i bilen eller alene hjemme. Selv på karaoke trenger jeg masse tequila! Men på Mary Poppins var jeg i så trygge hender. Og låtene var ikke så vanskelige som Sondheims musikk i «Into the Woods». De var som skreddersydd for meg, sier Emily Blunt.

Fra musikal til skrekk

«A Quiet Place» handler om en familie som må leve i stillhet fordi verden har blitt infisert av blinde monstre som jakter etter lyd. Blunt gjorde denne filmen etter «Mary Poppins», og det var litt av en overgang å gå fra sang og dans til stillhet. Ektemannens film måtte skytes på seks uker.

– Jeg følte at han gjorde det med en pistol mot hodet. Så jeg er full av beundring for ham, men det var noen ville seks uker, og vi drakk så mye whisky for å slappe av om kvelden at Macallan 12 burde ha sponset oss, ler Emily Blunt.

Det travle paret bor i New York og deler på foreldrerollen.

– John hjelper til med alt, så jeg trakk vinnerloddet med ham. Men jeg tror det er tøft for alle foreldre som jobber. Min søster Felicity er bokagent med to små barn. Hun har aldri fri, og våkner opp til tusen e-poster hver morgen. Vi er heldige i vårt forhold, for jeg kan jobbe i seks måneder, men så har jeg fri det neste halvåret. Det er alt eller ingenting. Nå er det mest opp til mødre å sjonglere jobb og barn, men John tar sin del, også. Han synes det kan være tøft noen ganger. Jeg har aldri vært borte fra døtrene våre i mer enn en uke, og John i to uker. Vi flyr hjem om det så bare er for 24 timer!

Det eneste hun er redd for er å miste dem hun elsker.

– Nå har jeg bare mistet bestemor, og det var tøft. Men jeg kjenner mange som har mistet foreldre, og det er noe du tenker på når du blir eldre og de store spørsmålene kommer om liv og død. Jo flere du har nær deg, desto mer har du å tape, sier hun.

Emily Blunt Født 23. februar 1983 i London. Faren Oliver er en kjent forsvarsadvokat. Moren Joanna er lærer og en tidligere skuespiller. Har tre søsken, søsteren Felicity er gift med Stanley Tucci. Hun har fobi mot hansker og skrek når moren prøve å få dem på henne som liten. Hun lider også av også høydeskrekk. Hun har aversjon mot «method acting», og mener at skuespillerne bare prøver å rettferdiggjøre sine fete honorarer. Vant Golden globe for «The Devil Wears Prada» og TV-filmen «Gideon’s Daughter». «Mary Poppins vender tilbake» har norsk premiere den 25. desember 2018, seks dager etter at Disney-filmen ble sluppet i USA.

Andrews takket nei

Den nye filmen er lagt til 1930-årenes nedgangstider i London, 20 år etter at vi møtte Banks-familien i den første filmen. Michael og Jane Banks er nå voksne og Michael en deprimert far til tre barn etter at konen døde. Som et mirakel daler Mary Poppins ned på nytt i nødens stund.

Dick van Dyke (92), som var skorsteinsfeier i den første filmen, har en liten rolle nå. Julie Andrews takket nei, hun mente det ville være en distraksjon fordi det er Emilys film denne gangen.

– Jeg er temmelig sikker på at «Mary Poppins» var den første filmen jeg så, sier Blunt, og fortsetter:

– Hvis jeg skulle ta denne rollen, måtte jeg gjøre den til min egen. Ikke etterligne Julie Andrews og kanskje lage hakkemat av det hele. Derfor så jeg ikke den første filmen på nytt, men jeg husker at jeg sørget da hun dro sin vei på slutten. Min eldste datter hadde akkurat den samme reaksjonen da hun så min versjon av Mary Poppins, forteller Blunt.

Elsker å jobbe med Streep

Det er tredje gang at Emily Blunt jobber med Meryl Streep, etter gjennombruddsfilmen «The Devil Wears Prada» og musikalen «Into the Woods».

– Hun var ikke snill med meg i noen av filmene, ler Blunt.

Streep spiller Topsy, kusinen til Mary. Hun var ikke med i den originale filmen, men eksisterer i Mary Poppins-bøkene til P.L. Travers.

– Men jeg elsker å jobbe med henne, for hun er så spennende og morsom og full av overraskelser. En dag spurte hun barna i filmen om de hadde sett noen gå på trynet. Hun rettet seg opp og falt rett i gulvet stiv som en pinne. Jeg trodde hun var død. Folk gispet og stormet til, men Meryl reiste seg opp, smilte og sa: Det trikset lærte jeg på Yale.

Blunt sier det var fantastisk spennende å spille Mary Poppins.

– I bøkene har hun ikke Julie Andrews solfylte varme. Hun er eksentrisk, ugjennomskuelig og uhøflig, men morsom. Hun er også svært forfengelig. Hvordan spiller du en som har full kontroll på sine omgivelser, men later som hun ikke har det. Hun er magisk, men også veldig praktisk. Hun røper ikke sitt indre for noen, sier Blunt.

Julen skal Blunt og familien tilbringe i New York – og når hun snakker om feiringen får hun også frem sin indre Mary Poppins.

– Vi har alltid juletre som vi pynter sammen, og jeg synes alltid at treet er for stort. Men jeg elsker juletrelys og har dem glitrende i alle rom. Og det er ikke jul for meg uten paier. Husk, jeg er engelsk! Men det skal ikke være altfor mange gaver. Det er overveldende for små barn!