GODKLEM: Statsminister Erna Solberg fikk en varm klem av Norges store skuespiller Liv Ullmann da hun feiret sin 80-årsdag i Nationaltheatret søndag. Statsministeren hyllet ikke bare Ullmann for sin kunstneriske karriere, men pekte i sin tale til jubilanten på den lange innsatsen som UNICEF-ambassadør og derigjennom sin innsats for kvinner og barn i vanskelige kår. Foto: Frode Hansen/VG

Liv Ullmann hyllet på 80-årsdagen: – Vi er deg evig takknemlig

En av Norges største film- og teaterstjerner gjennom alle tider, Liv Ullmann, fyller (utrolig nok) 80 år i dag. På den storstilte feiringen i Nationaltheatret ble hun hyllet av statsminister Erna Solberg og Kultur-Norge.

Det er en nasjonal begivenhet når Liv Ullmann fyller 80 år, sa den ene av kveldens to programledere, teatersjef ved Nationaltheatret, Hanne Tømta, og ga mikrofonen til Erna Solberg.

Statsministeren var dagens første gratulant i en lang rekke personer innen kultur- og samfunnslivet.

– Jeg vil takke deg på vegne av det norske folk. Vi hadde ikke vært det samme uten å ha sett din kunstneriske innsats. Vi er deg evig takknemlig, sa statsministeren.

– Både ditt navn, og kanskje ikke minst ditt ansikt, vekker mange minner og følelser i hele ditt norske publikum. For noen så deg allerede som 18-åring da du debuterte som Anne Frank ved Rogaland Teater i Stavanger, sa statsministeren og pekte på Ullmanns nær evige karriere fra scenen og foran og bak filmkameraer.

Du brukte deg selv

Statsministeren trakk frem Ullmanns fabelaktige evne til å formidle.

– Du kunne som ingen annen bruke deg selv og dine livskamper. Du formidlet det til oss, sa statsministeren, som ramset opp alle Liv Ullmanns internasjonale og nasjonale priser. Men la til at hun tenker mer på prestasjonene enn prisene.

Jubilanten selv hadde partner Donald Saunders ved sin side, samt flere familiemedlemmer, blant andre datteren Linn Ullmann, omkranset av en fullsatt og festkledd foajé.

Statsministeren la til det mange sa, og kanskje enda flere tenkte:

– Ingen tror at du er 80 år! Du er et eksempel på at det betyr mye å jobbe så lenge man kan.

Statsminister Erna Solberg og en mengde personer fra norsk og internasjonalt kultur- og samfunnsliv var til stede for å kaste glans over 80-åringen.

FAKTA OM LIV ULLMANNS LIV Skuespiller, manusforfatter og filmregissør.

Født 16. desember 1938 i Tokyo i Japan.

1955 avbrøt hun skolegangen midt i gymnaset og reiste til London for å lære språk og teater.

Debuterte på Rogaland Teater i 1957 som Anne Frank i stykket «Anne Franks dagbok».

Fikk sitt gjennombrudd med komedien «Fjols til fjells» samme år, og sin første hovedrolle i filmen «Ung flukt» i 1959.

Samarbeidet i en årrekke med den svenske filmregissøren Ingmar Bergman, som hun også fikk datteren Linn med, og spilte i ti av hans filmer mellom 1966 og 2003.

Fikk sitt første oppdrag som regissør i 1982. Den store regidebuten var imidlertid den danske dramafilmen «Sofie» i 1992.

Har tre ganger vunnet priser for beste kvinnelige hovedrolle, blant dem Golden Globe-prisen i 1973 for filmen «Utvandrerne». I 2000 vant hun Gullpalmen i Cannes for beste film med «Troløs».

Er også tildelt en rekke hederspriser, blant annet Peer Gynt-prisen og Norsk kulturråds ærespris.

Giftet seg i med den amerikanske forretningsmannen Donald Saunders i 1985. De er i dag kjærester. (Kilde: NTB/Norsk biografisk leksikon)

– Jordbundet, råsmart og vakker

– Jeg tror ikke vi helt overskuer hennes betydning gjennom det hun har gjort, sier skuespiller og tidligere teatersjef for Riksteatret, Ellen Horn til VG.

– Hun har løftet selvtilliten til en hel generasjon skuespillere.

Horn røper litt fra livet bak scenen, som hun mener også er et viktig karaktertrekk ved Liv Ullmann.

– Det som er er så enestående er hennes jordnærhet og hennes respekt for kollegaer i alle kategorier på teatret. Hun er en som får alle til å føle seg veldig mye verdt. I den forstand er hun ingen diva. Hun har en sånn naturlighet og jordbunnenhet, samtidig som hun er råsmart og vakker. Det er hele spekteret med Liv, sier Horn.

Du er livskraften, Liv

Jubilanten fulgte intenst og beveget med, ikke minst da filmregissør og manusforfatter Margreth Olin holdt sin hyllest.

– Ingen gjør det finere, renere og mer forførende. Det er ditt ansikt, dine følelser og din hud som rødmer. Du har fremstilt menneskesinnet sterkt, vakkert og vilt, akkurat som deg. Du har speilet våre liv. Selve livskraften, det er det som er deg. Du er hele Norges Liv Ullmann, sa filmregissør Maragret Ohlin blant annet i sin tale til jubilanten.

Ukjent side

Flere berømmet Liv Ullmanns innsats for FN gjennom flere tiår.

– Ikke alle vet hvilken humanitær forkjemper du har vært gjennom alle årene gjennom din innsats for FN og UNICEF. Du er en av de første og største FN-ambassadørene. Du har stått i verdikampene i mange tiår for og med flyktningene, og oss som arbeider med dem, sa generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

1 av 11 HURRA FOR DEG: Liv Ullmann strålte på sin stor feiring i regi av Nationaltheatret og Rikseatret, med sin kjære Donald Saunders hånd i sin. Da Ullmann ankom teatrets foaje, reiste alle gjestene seg og sang bursdagssangen. Frode Hansen

Liv Ullmann er en av de mest kjente norske film- og TV-skuespillerne og overgås muligens bare av Sonja Henie som, i tillegg til å vinne tre OL-gull i kunstløp, var en stor filmstjerne og spilte i mange store filmer i Hollywood på 30-og 40-tallet.

Ullmann ble verdenskjent for sin innsats i Ingmar Bergman s filmer og fjernsynsserier. Hun ble nominert til Oscar- priser, for filmene Utvandrerne (1973) og Ansikt til ansikt (1976). Filmen Trolösa, som hun regisserte, ble i 2000 nominert til Gullpalmen i Cannes. Hun mottok Amandaprisens ærespris i 1992, og har dessuten mottatt en rekke internasjonale filmpriser.

Hun har vært engasjert i internasjonalt hjelpearbeid for UNESCO og UNICEF . Hun har utgitt de selvbiografiske bøkene Forandringen og Tidevann . I samarbeid med Ketil Bjørnstad skrev hun dessuten boken, Liv Ullmann – Livslinjer i 2005.

