Dakota Johnson er ferdig med «Fifty Shades»-filmene og travel som aldri før, forteller hun VG. «Bad Times at the El Royale» er hennes ferskeste.

Hollywood-stjernen Dakota Johnson til VG: - Jeg er veldig stolt av «Fifty Shades»

2018-10-31

LOS ANGELES (VG) Dakota Johnson (29) har byttet ut håndjern fra «Fifty Shades»-filmene og erstattet dem med gevær.

Aud Berggren

31.10.18

– Jeg følte meg som en actionhelt. Våpen har så mye energi og er derfor veldig interessant å jobbe med. Jeg baserte rollen på Steve McQueen, sier hun om «Bad Times at the El Royale», som hadde norsk kinopremiere forrige helg.

– Tok du bevisst denne rollen fordi den er så forskjellig fra Anastasia Steele?

– Å, jeg vet faktisk ikke hvordan det skjedde. Jeg bare endte opp med flere mørke og skremmende roller. Jeg er tiltrukket av kvinner som er noe annet enn hva man tror. Eller som opplever noe skjellsettende og kommer ut som en ny person. Dette er som en rød tråd i de siste filmene mine. Men jeg ville elske å gjøre en komedie også, smiler Dakota Johnson til VG.

Det var også moro å spille en kvinne som ikke ville finne seg i å bli tråkket på lenger, sier hun.

– Klærne bidro også til å finne rollen. Jeg hadde åtte par jeans laget spesielt for meg. De var så trange at jeg måtte ligge på ryggen mens to mennesker trakk opp glidelåsen, forteller hun.

«Bad Times at the El Royale» er en svart film lagt til 1969 i et motell akkurat på grensen mellom California og Nevada. Gjestene kan velge hvilken stat de vil bo i. Johnson spiller hippien Emily Summerspring som ankommer det dystre motellet samtidig med fire andre gjester.

Ingen er hva de utgir seg for.

Jeff Bridges spiller prest, Jon Hamm selger støvsugere, Cynthia Erivo er en mislykket sanger på vei til Reno og Chris Hemsworth en kultleder med åpent skjortebryst. Han måtte kvitte seg med 13 kilo muskler fra «Avengers 4» for å være med i filmen, men han har fremdeles nok vaskebrett å vise frem.

Motellet er basert på det berømte Cal Neva Resort and Casino som Frank Sinatra en gang eide.



Husker du? Dakota Johnson i «tidenes mest sexy «Fifty Shades»-film»:

Dakota Johnson vokste nærmest opp i hoteller. Moren er Melanie Griffith og faren Don Johnson.

– Jeg var alltid på location med dem, og vi bodde alltid på hotell. Broren min og jeg gikk på oppdagerferd hver gang vi kom til et nytt hotell, som om det var vårt nye hjem. Slik føltes det i hvert fall, for vi hadde også hjemmeundervisning der. Jeg har hatt mange fantastiske opplevelser på hotell.

– Og moteller?

-I high school var jeg på motell noen ganger med venner for å feste. Men stedene var ikke særlig rene, sier hun og rynker på nesen.

Dakota Johnson Dakota Johnson er født i Austin i Texas den 4. oktober 1989 og fikk mellomnavnet Mayi. Melanie Griffith og Don Johnson giftet seg med hverandre to ganger, og datteren ble født i deres andre ekteskap.

Dakota Johnson har spilt i tre «Fifty Shades»-filmer. «Fifty Shades of Grey» (2015), «Fifty Shades Darker (2017) og «Fifty Shades Freed (2018).

Hun har vært sammen med Chris Martin i Coldplay i ett år.

«Bad Times at the El Royale» hadde norsk premiere den 19. oktober 2018.

Når hun selv er på location, foretrekker hun å bo i et hus fremfor hoteller.

– Jeg vil helst ha et kjøkken fordi jeg liker å lage mat og tilberede min egen kaffe og te. Jeg tar alltid med meg levende lys og tepper. Og er jeg borte en lang stund, kommer hunden min med hvis det er mulig.

Hun har jobbet konstant siden «Fifty Shades Darker» kom ut i 2017 og har ytterligere to filmer ferdige og flere i pre-produksjon. De første gangene vi møttes var det nesten umulig å få en hel setning ut av henne, og hun virket pinlig sjenert.

– Jeg så nylig et intervju for første gang som mor gjorde i 1992 med Johnny Carson. Jeg gjenkjente så mye av meg selv i henne som jeg ikke hadde sett før. Jeg så også hvor fryktelig nervøs hun var, og jeg føler det samme hver gang jeg er på et talkshow. Mor og jeg snakker ikke så mye om selve arbeidet, men mer om den emosjonelle siden av filmindustrien og hvordan du navigerer topper og daler.

– Er du virkelig nervøs på talk show?

– Jeg er nervøs akkurat NÅ! sier hun til VG med en overbevisende latter.

Dakota Johnson har aldri snakket om forholdene sine. Hun var sammen med Jordan Masterson, en skuespiller, i tre år. Og med sangeren Matthew Hitt i to år. Det er ett år siden hun begynte å date Chris Martin i Coldplay, og de holdt forholdet hemmelig lenge.

Men i bursdagsselskapet hennes som ble feiret den 7. oktober, gikk nyheten ut at hun var gravid fordi begivenheten ble feiret med rosa og blå ballonger.

Det måtte hun avvise:

– Jeg er bare gravid med gode ideer, ikke babyer, sa Johnson etterpå og hun er lei seg fordi alle nå vet når hun feiret, og de de som ikke ble invitert er kanskje sure på henne.

Og hun kommenterte forholdet for første gang med en setning;

– Jeg er veldig lykkelig.

Dakota Johnson liker heller ikke å snakke om sitt sosiale engasjement. Hun var en av talerne på Global Citizen Festival i New York denne måneden, der hun ga ut telefonnummeret sitt og oppfordret dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep om å ringe.

Hun la også telefonnummeret ut på Instagram.

– Hvordan reagerer du på å se fjeset ditt på enorme plakater?

– Det er helt sprøtt! Jeg tror ikke at jeg noen gang vil venne meg til det. Men det er også spennende, og jeg er stolt over å være en del av et prosjekt. Og jeg er kjempeheldig som får lov til å jobbe i filmbransjen, sier Dakota Johnson som traff alle de store stjernene under oppveksten.

– Hvem imponerte deg?

– Joan Crawford og Rita Hayworth og Grace Kelly absolutt. For inspirasjon til denne filmen så jeg mye på «Klute» med Jane Fonda utenom Steve McQueens filmer, sier hun.

– Jeg gjør bare filmer der jeg elsker rollefigurene. «Fifty Shades» var en utrolig plattform for meg. Det var slett ikke tankeløst arbeid, men et interessant tema som jeg respekterte. Jeg er veldig stolt av disse filmene, og jeg føler ikke at jeg må skape avstand til dem. Men jeg håper å gjøre mange andre typer film også, men det må være noe jeg tenner på. Ellers vil publikum merke det. Jeg ser når noen ikke bryr seg om hva de gjør. Da er det ikke morsomt lenger, og arbeidet skal også være moro.

Dakota Johnson har fremdeles kontakt med Jamie Dornan som spilte Christian Grey.

– Vi snakket sammen for bare noen dager siden. Vi har et spesielt bånd fordi vi gjorde noe unikt sammen. Jeg forguder ham, virkelig! Han inviterte meg til premieren på sin nye film, men det var på bursdagen min, så jeg kunne ikke. Nå er det ikke slik at vi snakker sammen hver dag, men vi har et vakkert vennskap, sier Dakota Johnson med et stort smil.