Aksel Hennie om «Mordene i Kongo»: – Svaret finnes i filmen

FILM 2018-10-23T16:07:11Z

COLOSSEUM KINO (VG) Et stort knippe kjendiser er invitert til den såkalte «festpremieren» på omstridte «Mordene i Kongo» tirsdag kveld.

Publisert: 23.10.18 18:07 Oppdatert: 23.10.18 19:11

Først på fredag har filmen premiere over det ganske land, men tirsdag kveld er altså filmstab og utvalgte kjendisgjester samlet i Colosseum kino i Oslo for å se Aksel Hennie (42) og Tobias Santelmann (38) i hovedrollene som Joshua French (36) og Tjostolv Moland (1981–2013).

– Vi gleder oss til å vise frem filmen for dem vi har reist fra for å lage dette prosjektet. Det har vært et altoppslukende prosjekt for veldig mange av oss som har vært involvert i den. Nå føler vi spenning og glede, sier Tobias Santelmann til VG på en vindblåst rød løper.

– Jeg tenker at endelig får man lov til å vise filmen som vi har snakket så mye om, men ikke fått sett, sier Aksel Hennie og legger til:

– Endelig får filmen lov til å svare for seg. Alle spørsmål og alle mulig kritiske tanker man har hatt om det å lage film – som selvfølgelig oppstår når man skal lage film om en så betent sak.

– Får man svarene på mye av kjernen?

– Svaret finnes i filmen, svarer Hennie.

– Filmen er for publikum, og jeg gleder meg til at de skal komme og få reaksjoner, legger han til.

Marius Holst (53) er regissør, og Christian Fredrik Martin (47) og Asle Vatn (49) i Friland Produksjon er produsenter, og var også til stede under festpremièren i kveld. Produsent Asle Vatne tror filmen vil være med på å gjøre folk overrasket, nysgjerrig og forbauset.

– Nå må folk få lov til å se filmen selv. Jeg skal ikke avsløre her i dag om vi får svar eller ikke, men jeg tror folk blir overrasket, svarer Asle Vatn.

Pressen og filmanmeldere får ikke se resultatet før onsdag. Det er et veldig bevisst valg fra regissør Marius Holst og resten av filmstaben.

– Jeg føler det er en fin ting at vi som har deltatt i filmen – pluss familie og venner – får lov til å se filmen ren uten forhåndsvarsel om hvordan den er fortalt. Det er en fin ting. Om mottakelsen er god eller dårlig, så er det fint å kunne se den uten fordommer, sier Holst til VG på vei inn.

På rollelisten står også Tone Danielsen (72), Dennis Storhøi (58), Ine Jansen (45) og Christopher Staib (42).

– Jeg er spent, for jeg har heller ikke sett det ferdige resultatet, sa Danielsen til VG på vei inn i salen.

Filmen er kontroversiell. Nikolaj Frobenius (53) trakk seg som manusforfatter etter konflikt med produksjonsselskapet, fordi han ikke ville ikke fortelle en heltehistorie».

Derfor fest

På spørsmål fra VG om hvorfor de velger å kalle visningen festpremiere, med tanke på det svært alvorlige bakteppet, svarer produsent Martin at det er helt vanlig å bruke den beskrivelsen av en lukket filmfremvisning for de involverte.

– Denne premieren er for å hedre alle som har vært med på å lage filmen, samt deres venner og familie. Men det bakenforliggende her er jo helt klart tragiske omstendigheter.

– Ikke alle norske filmproduksjoner inviterer til festpremiere, som «Utøya: 22. juli»?

– Jeg kan ikke kommentere hva andre velger å kalle sine premierer, men som sagt – det er helt vanlig med rød løper og festpremiere for spesielt inviterte tilknyttet filmen, svarer Martin.

Saken fortsetter under bildeserien.























1 av 10 Junge, Heiko / NTB scanpix

Filmen om de to norske mennene som ble fengslet i Kongo for drapet på en kongolesisk mann, tar for seg en av de mest omtalte sakene i Norge de siste 10 årene. French, som slapp fri fra fangenskap i fjor , holder på å skrive bok og er for tiden aktuell med foredragsturné om sine opplevelser – også det er blitt gjenstand for mye diskusjon.

Saken fortsetter under traileren.

Blant dem som har uttrykt sin sterke skepsis, er tidligere Afrika-korrespondent Halle Jørn Hanssen (81), som sier til Stavanger Aftenblad at han mener turneen vitner om «mangel på anstendighet». Hanssen synes også at det er feil å lage film om saken og har skrevet denne kommentaren .

VG besøkte filmsettet i Kongo : Slik spiller de Moland og French

Moland og French ble siktet for drap og spionasje i Kongo, og siden dømt til døden. Moland døde i fengselet i 2013. Det er aldri blitt kartlagt hva som skjedde da den 47 år gamle sjåføren Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009 .

Hennie om French : – Han har blitt fremstilt enormt ensidig i mediene

«Mordene i Kongo» måtte spilles inn i hemmelighet for å unngå å forpurre norske myndigheters prosess med å få French hjem .

Marius Holst har tidligere uttalt at filmen ikke skal være en forsvarstale for noen, men heller ikke noe karakterdrap.

Joshua French var ikke til stede på festpremièren.