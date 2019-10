NYTT PAR: Helena Bonham Carter og Rye Dag Holmboe på galla i London tirsdag denne uken. Foto: Richard Young/Shutterstock / Shutterstock

Helena Bonham Carter (53) stormforelsket i forfatter (32)

Fem år etter skilsmissen fra regissør Tim Burton (61), har filmstjernen Helena Bonham Carter falt pladask for Rye Dag Holmboe – som angivelig har norske aner.

Britiske Carter utbroderer sin nyfunne lykke i et intervju med den britiske utgaven av Harper’s Bazaar.

– Det har dukket opp litt uventet magi i livet mitt, sier 53-åringen om forholdet til 21 år yngre Holmboe.

Bladet, og en rekke britiske og amerikanske medier som siterer saken, oppgir at filmstjernens nye kjæreste er norsk. Han har base i London, der han jobber som skribent, forfatter. Ifølge en presentasjon i kunstmagasinet Apollo, kan 32-åringen skilte med en doktorgrad i historie.

De første rapportene om at Carter og Holmboe er et par, kom i sommer. De har imidlertid ligget lavt i terrenget. I intervjuet uttrykker 53-åringen angivelig sterk misnøye med alle paparazzibilder som har florert de siste månedene.

Først nå viser de seg som kjærester. Tirsdag poserte de arm i arm for første gang i offentlig sammenheng – under Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

Hollywood-stjernen har endelig lagt det 13 år lange samlivet med «Edward Saksehånd»-regissør Tim Burton bak seg.

– Man gjør det slutt, man sørger, man blir lei av å sørge, og til slutt beveger man seg videre. Nå er jeg svært lykkelig med en annen, sier hun i det ferske intervjuet.

Carter og Burton møttes da Burton regisserte nye «Planet of the Apes» i 2001, hvor Carter spilte ape. Siden har de jobbet sammen filmer som «Big Fish», «Charlie og sjokoladefabrikken», «Corpse Bride» og «Sweeney Todd».

EKSMANN: Tim Burton og Helena Bonham Carter i 2013. Foto: David Jensen / PA Wire

Carter fryder seg over egen alder.

– Jeg hadde fryktet at alt skulle gå nedover da jeg rundet 50, men det er helt motsatt. Jeg tror aldri jeg har vært gladere og følt meg mer tilfreds.

Filmstjernen forklarer at da hun var ung, ble skuespillere over 30 år betraktet som gamle. I dag opplever hun situasjonen helt annerledes, med den store oppblomstringen av TV-serier og karakterbaserte historier.

– Valgmulighetene er mange. Det er flust med jobber.

Carter har to barn på 16 og 11 år med eksmannen. Hun har også skaffet seg en smårolling sammen med Holmboe – men en firbent sådan. Sammen har de den tibetanske terrieren Pablo.

– Mor og hund har det veldig bra, sier stjernen, snart aktuell i rollen som prinsesse Margaret i TV-serien «The Crown». Netflix slipper sesong tre av den populære serien søndag 17. november. Carter har overtatt rollen som prinsesse Margaret etter Vanessa Kirby (31).

Også Burton skal ha funnet kjærligheten på nytt, i den franske Bond-piken Eva Green (39).

Publisert: 31.10.19 kl. 05:00







