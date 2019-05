VITNE: Aston Kutcher i vitneboksen onsdag. Foto: Genaro Molina/Los Angeles Times via AP

Ashton Kutcher vitnet i drapssak: – Jeg fikk panikk

Hollywoodstjernen forteller i rettssaken etter drapet på Ashley Ellerin at han fikk panikk da han fant ut at hun var drept dagen etter at han hadde banket på døren hennes.

Onsdag vitnet skuespilleren i rettssaken mot drapsmistenkte Michael Gargiulo som påtalemakten ifølge Los Angeles Times har beskrevet som en «serie-seksualmorder» som nøt å slakte vakre kvinner.

Kutcher beskrev hvordan han oppsøkte da 22-årige Ellerin for et første stevnemøte kvelden Grammy-utdelingen fant sted i 2001.

MISTENKT: Michael Gargiulo er siktet for drap. Foto: Genaro Molina/Los Angeles Times via AP

– Jeg banket på døren. Det var ikke noe svar. Jeg banket igjen, og igjen kom det ikke noe svar. På det tidspunktet gikk jeg ut i fra at hun hadde forlatt stedet for kvelden, at jeg var for sen og at hun var irritert over det, vitnet skuespilleren ifølge avisen.

Han skal ha kikket gjennom vinduet før han gikk, og registrerte at alle lysene var på, at det var rotete på innsiden og at det så ut som det var sølt rødvin på teppet. Men Kutcher syntes ikke det var noe bemerkelsesverdig ved dette, siden det nylig hadde vært innflyttingsfest i leiligheten.

– Jeg tenkte ikke noe over det, sa han.

Da han dagen etter fant ut at Ellerin var drept, snakket stjernen med politiet.

– Jeg fikk panikk, sa Kutcher og bemerket at hans fingeravtrykk var på døren.

– Ikke bekymre deg over det, du er ikke mistenkt, sa Gargiulos advoktat Daniel Nardoni.

OFRENE: Ashley Ellerin nummer to fra venstre. Foto: AL SEIB / LA TIMES POOL / LA TIMES POOL

Vitnemålet ble avlagt i en rettsal i Los Angeles onsdag der Gargiulo er anklaget for overlagt drap. Han er tiltalt for to tilfeller av drap og ett tilfelle av drapsforsøk i Los Angeles-området mellom 2001 og 2008. Mistenkte har erklært seg ikke skyldig.

Gargiulo skal ha møtt motestudenten Ellerin da han tilbød seg å hjelpe henne med et punktert dekk. Etter det skal han ha tilbudt henne å fikse varmeovnen hennes, og etter det skal han ha dukket opp ved leiligheten hennes uten invitasjon. Ellerins samboer trodde han var en stalker.

Påtalemyndighetene hevder han tok seg inn i Ellerins leilighet i februar 2001 og drepte henne med 47 knivstikk. De mener han knivstakk henne så dypt i halsen at han nesten kuttet av hodet hennes.

