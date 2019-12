«HM, HAR VI VÆRT HER FØR?»: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan og Jack Black i «Jumanji: The Next Level». Foto: Hiram Garcia / SF Studios / Sony Pictures

Filmanmeldelse «Jumanji: The Next Level»: Suppe på en spiker

Gamle brettspill om igjen.

EVENTYR

«Jumanji: The Next Level»

USA. 9 år. Regi: Jake Kasdan.

Med: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart.

Hollywood arbeidet lenge målbevisst for viske ut skillene mellom spill og film. Tendensen synes heldigvis å ha avtatt i senere år, dessverre erstattet av et vel så problematisk behov for å blåse liv i selv den minst supre superhelt. Hvor lenge var Adam i paradis, hva?

Hvorom alt er: «Jumanji: The Next Level» er mer eller mindre den eksakt samme filmen som forgjengeren, «Jumanji: Welcome To The Jungle» (som igjen baserte seg på en film, «Jumanji» fra 1995, så hønngammel at den dreide seg om et brettspill). Med én liten tvist.

«HM. HER OGSÅ?»: Kevin Hart, Karen Gillan, Dwayne Johnson, Awkwafina og Jack Black i «Jumanji: The Next Level». Foto: Hiram Garcia / SF Studios / Sony Pictures

Vi møter de samme folkene, stilt overfor de samme utfordringene. De er havnet inne i spillet, med alt det innebærer av farer og morderiske strutser (!). Den nye tvisten er at de med jevne mellomrom bytter personligheter. De glemte nemlig å velge avatarer før de smatt inn i uvirkeligheten. Iiik.

På denne spikeren av en idé har regissør Jake Kasdan evnet å koke en hel, to timer lang spillefilm. Og det er således det har seg at gigantiske Dwayne «The Rock» Johnson i en periode «er» den bittelille Danny DeVito (fra utsiden), og at Jack Black i en annen periode «er» en kvinne (han er for øvrig ikke morsom som noen av delene).

Ja, jeg vet: Ha ha og ha igjen!

LITEN OG STOOR: Dwayne Johnson (stor) og Kevin Hart (liten) i «Jumanji: The Next Level». Foto: Frank Masi / SF Studios / Sony Pictures

Johnson spiller ellers en biceps med selvironi, ikke for første gang, mens Karen Gillan har fått rollen som en sexy midje i Lara Croft-outfit. Begge klarer seg for så vidt seg greit.

Apropos «Lara Croft»: «Jumanji: The Next Level» vil ha omtrent like mye sprengkraft i kulturen som det siste forsøket på å gjenopplive henne. Det er deprimerende å konstatere at det antatte regitalentet Kasdan tilsynelatende aldri vil komme seg videre fra søndagsmatiné-bullshit som dette, men synes fornøyd med å være en énøyd mann i de blindes rike.

ET GANSKE MØRKT OG DÅRLIG BILDE: Av Jack Black i «Jumanji: The Next Level». Foto: Frank Masi / SF Studios / Sony Pictures

Gutt (9-13) vil synes at «Jumanji: The Next Level» er verdens beste film i om lag 15 minutter. Og det er greit. Også Gutt (9-13) skal ha sitt.

Ingen andre trenger noensinne å se en film som dette igjen.

Publisert: 05.12.19 kl. 15:06

