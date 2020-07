SKUESPILLERVETERAN: Christina Ricci på Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards i Hollywood i februar i år. Da kom hun uten ektemannen. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Christina Riccis ektemann fikk besøksforbud

Politiet skal ha rykket ut til filmstjernen (40) og hennes produsent-ektemann i forrige uke.

Christina Ricci har fått gehør for at ektemannen James Heerdegen skal ilegges haste-besøksforbud etter en hendelse 25. juni.

Us Weekly, NBC og flere andre medier melder om at politiet i Los Angeles rykket ut etter å ha fått melding om husbråk tidlig på formiddagen. Heerdegen skal ha blitt forelagt besøksforbudet på stedet, noe som innebærer at han ikke på noen som helst måte skal kunne ta kontakt med kona.

Heerdegen ble ikke pågrepet, men Ricci skal ha fylt ut en anmeldelse.

Politiet bekrefter hendelsen overfor US Weekly.

Paret, som giftet seg i 2013, har et barn på fem år sammen.

EKTEPAR: Christina Ricci og James Heerdegen på Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards i Hollywood i februar i fjor. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det to møttes under innspillingen av den nedlagte TV-serien «Pan Am», der Ricci spilte hovedrollen og Heerdegen jobbet som kameratekniker.

Christina Ricci: – Slanker meg ikke lenger

Ricci startet karrieren som barnestjerne og ble for alvor lagt merke til i «Addams Family i 1991, da hun var 11 år gammel.

I 2001 spilte hun inn «Prozac Nation», i regi av norske Erik Skjoldbjærg.

